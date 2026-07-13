La Feria de Campanillas 2026 arranca con el pregón y actividades previas desde el 13 de julio

La Feria de Campanillas 2026, dedicada a la Virgen del Carmen, se celebrará del 16 al 19 de julio con una programación dirigida a todos los públicos. Antes del comienzo oficial de los festejos, el distrito ha preparado varios actos previos que arrancarán el lunes 13.

El primero será el pregón de la feria, que tendrá lugar a las 20.30 horas en la sede de la Junta Municipal de Distrito, situada en el número 2 de la calle Ramírez Arcas.

El acto correrá a cargo de la Asociación Cultural El Carmen, en reconocimiento a la labor que este colectivo desarrolla en la barriada.

Elección del Campanillero del Año

Las actividades continuarán el miércoles 15 de julio con la elección del Campanillero del Año, organizada por la Asociación de Vecinos Evolución.

La cita comenzará a las 20.00 horas en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en la calle Ruiz y Máiquez.

Ese mismo día se disputará un torneo de baloncesto 3x3 en el colegio Francisco de Quevedo. La competición comenzará a las 17.00 horas y está organizada por el distrito en colaboración con el club deportivo Málaga Basket.

El miércoles también se celebrará el Día del Niño y la Niña, durante el que las atracciones infantiles ofrecerán precios reducidos.

La feria comienza oficialmente el 16 de julio

El programa oficial de la Feria de Campanillas comenzará el jueves 16 de julio y se prolongará hasta el domingo 19.

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Durante las cuatro jornadas, el distrito ofrecerá numerosas actividades culturales, deportivas y de ocio destinadas a vecinos y visitantes de todas las edades.