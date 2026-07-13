La fiesta acuática gratuita de Málaga que llenará la provincia de castillos hinchables, cañones de espuma y dj este fin de semana: horario, ubicación y detalles

Una fiesta acuática gratuita con castillos hinchables, fiesta de la espuma, música y gastronomía. Es lo que ofrece la próxima edición de MagiCoin XXL, una cita veraniega para todos los públicos que se celebrará este próximo sábado en el municipio malagueño de Coín y que contará con actividades e iniciativas para todas las edades.

En esta nueva edición, el Parque Leonor Princesa de Asturias se convertirá en un paraíso veraniego de ocio, música y gastronomía en el que los asistentes podrán disfrutar de una experiencia única y gratuita que arrancará a las 11.00 horas y se extenderá hasta las 2.00 horas.

Cañones de espuma, juegos de agua y música durante todo el día en Coín

Durante la cita, los asistentes podrán refrescarse con sus cañones de espuma, juegos de agua, guerra de globos de agua y dj con música durante toda la jornada.

Además, también se instalará en el lugar un 'Glitter bar' y puestos de maquillaje de fantasía, así como animaciones y puestos de gastronomía y bebida.

Entrada libre y pulsera para las atracciones hinchables

"Es el mayor evento del verano en Coín", señalan desde la organización de este evento que busca ofrecer una alternativa de ocio refrescante a las familias para que tanto los menores como los adultos puedan disfrutar de una completa jornada al aire libre resguardándose de las altas temperaturas.

La entrada para esta fiesta acuática es completamente libre y gratuita; sin embargo, sí será necesario adquirir un pase para el uso de las atracciones y castillos hinchables.

Precio de la pulsera y promociones de la fiesta en Coín

Se trata de una pulsera que tiene un precio de 11 euros tanto para adultos como para niños, que se puede comprar en la entrada del recinto o de forma anticipada en su web, y que incluye, además del uso de estos hinchables, una consumición.

Además, la fiesta contará con una 'Hora Feliz' de 13.00 a 14.00 horas, con cerveza a 1,50 euros, y otra de 19.00 a 20.00 horas con 2 por 1 en copas.

Recomendaciones para disfrutar de MagiCoin XXL

"Es un plan perfecto para disfrutar con amigos, en pareja o en familia", aseguran desde este evento para el que se recomienda acudir con bañador o ropa que se pueda mojar, llevar toalla y ropa de cambio, y usar protector solar durante toda la jornada.

Además, los menores deberán permanecer constantemente bajo la supervisión de sus padres o tutores.