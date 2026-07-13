Las Fiestas Marineras de Huelin 2026: cinco días de música y baile junto al mar

El Parque de Huelin de Málaga acogerá del 15 al 19 de julio la vigésima edición de las Fiestas Marineras del distrito Carretera de Cádiz, que regresan con cinco días de música, baile, actividades infantiles y propuestas gastronómicas.

La programación reúne más de 30 actuaciones en el escenario situado junto al faro del parque, además del tradicional mercado marinero, con productos artesanales y típicos, y numerosos talleres gratuitos para los más pequeños.

Como principal novedad, el recinto contará este año con una zona de asadores de parrilla argentina. También se estrenará un sombreado fijo en el entorno del escenario para mejorar la comodidad del público durante las actuaciones.

Las fiestas volverán a contar con la participación de asociaciones, colectivos vecinales y grupos culturales del distrito, que protagonizarán buena parte de los espectáculos de coros, castañuelas, flamenco, folclore y baile.

El programa concluirá el domingo 19 de julio con la tradicional procesión marítimo-terrestre de la Virgen del Carmen de Huelin, que partirá a las 18.00 horas desde la parroquia de San Patricio.

Programación de las Fiestas Marineras de Huelin 2026

Miércoles 15 de julio

18.00 horas: Coro y Castañuelas Zona Europa, de la AVV Zona Europa.

Coro y Castañuelas Zona Europa, de la AVV Zona Europa. 18.30 horas: Coro Cantares, de la AVV El Torcal.

Coro Cantares, de la AVV El Torcal. 18.50 horas: Coro Mi Gente, de la AVV La Paz.

Coro Mi Gente, de la AVV La Paz. Animación infantil: de 19.00 a 21.30 horas, en el lateral de GO-FIT.

de 19.00 a 21.30 horas, en el lateral de GO-FIT. 19.10 horas: Coro Las Flores, de la Asociación de Mayores de Santa Paula.

Coro Las Flores, de la Asociación de Mayores de Santa Paula. 19.30 horas: Coro Estrellas del Mar, de la AJJPP Antonio Molina.

Coro Estrellas del Mar, de la AJJPP Antonio Molina. 19.50 horas: Castañuelas Mayores Santa Paula.

Castañuelas Mayores Santa Paula. 20.05 horas: Coro Cantares de Andalucía, de la AVV Puerta Blanca.

Coro Cantares de Andalucía, de la AVV Puerta Blanca. 20.25 horas: Coro Cosas Nuestras, de Assote.

Coro Cosas Nuestras, de Assote. 20.45 horas: Coro Rociero Peña La Paz.

Coro Rociero Peña La Paz. 21.05 horas: Castañuelas Sonidos al Viento, de Assote.

Castañuelas Sonidos al Viento, de Assote. 21.20 horas: Coro Málaga por Bandera, de la AVV Torrijos.

Coro Málaga por Bandera, de la AVV Torrijos. 21.40 horas: Coro Los Jazmines de Famam, de Famam-50.

Coro Los Jazmines de Famam, de Famam-50. 22.00 horas: Coro Sueños Malagueños, de la Asociación de Mayores La Princesa-Pedro Dito.

Coro Sueños Malagueños, de la Asociación de Mayores La Princesa-Pedro Dito. 22.20 horas: Castañuelas Famam-50.

Castañuelas Famam-50. 22.35 horas: Coro Calle Larios, de la Asociación de Mayores de La Paz.

Coro Calle Larios, de la Asociación de Mayores de La Paz. 22.55 horas: Coro Mediterráneo, de la AVV Parque Mediterráneo.

Coro Mediterráneo, de la AVV Parque Mediterráneo. 23.15 horas: Coro Aires del Sur, de la AJJPP Puerta Blanca.

Jueves 16 de julio

19.00 horas: Asociación-Escuela de Folclore María del Mar Sillero.

Asociación-Escuela de Folclore María del Mar Sillero. Animación infantil: de 19.00 a 21.30 horas, en el lateral de GO-FIT.

de 19.00 a 21.30 horas, en el lateral de GO-FIT. 19.45 horas: Baile de la AVV Parque Mediterráneo.

Baile de la AVV Parque Mediterráneo. 20.30 horas: Baile Marengo, de la AVV Torrijos.

Baile Marengo, de la AVV Torrijos. 21.15 horas: Baile de la AVV Zona Europa.

Baile de la AVV Zona Europa. 22.00 horas: Baile flamenco de la AVV Prisco.

Baile flamenco de la AVV Prisco. 23.00 horas: Ariel Mendoza Cuarteto de Cumbia.

Viernes 17 de julio

19.00 horas: Baile de la AVV Parque del Mar.

Baile de la AVV Parque del Mar. Animación infantil: de 19.00 a 21.30 horas, en el lateral de GO-FIT.

de 19.00 a 21.30 horas, en el lateral de GO-FIT. 19.45 horas: Baile de la AVV Torcasol.

Baile de la AVV Torcasol. 20.30 horas: Baile de Famam-50.

Baile de Famam-50. 21.15 horas: Grupo infantil Los Coralitos y grupo de mayores Aires del Sur, de la AVV Santa Paula.

Grupo infantil Los Coralitos y grupo de mayores Aires del Sur, de la AVV Santa Paula. 22.00 horas: Flamenco y funky de la AVV Puerta de Málaga.

Flamenco y funky de la AVV Puerta de Málaga. 23.00 horas: Los Lolipopers.

Sábado 18 de julio

20.30 horas: Música en vivo y espectáculo latino.

Música en vivo y espectáculo latino. 22.00 horas: Concierto homenaje a Mecano.

Concierto homenaje a Mecano. 23.30 horas: DJ Toulalan.

Noticias relacionadas

Domingo 19 de julio