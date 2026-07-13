Gesbró lanza 130 viviendas en régimen de cooperativa en Málaga y Mijas: estos son los precios y la tipología de las casas

La gestora de promociones de vivienda en régimen de cooperativa Gesbró, del Grupo Brosh, ha lanzado dos promociones de vivienda libre en régimen de cooperativa que suponen una inversión de 50 millones de euros. Situados en Mijas y en Málaga capital los dos proyectos residenciales se denominan 'Diverso Las Lagunas' y 'Diverso Universidad' respectivamente y conllevarán la construcción de 130 viviendas.

"Málaga es una de las provincias más pujantes y atractivas de España, por su dinamismo económico y turístico; y es un mercado que presenta una gran demanda de vivienda a todos los niveles. Estamos muy ilusionados de entrar en Andalucía, y más concretamente en Málaga; porque queremos contribuir a través de nuestra actividad a aumentar la oferta de vivienda asequible y de calidad; una tipología de producto residencial que creemos que es muy necesaria en el actual contexto del mercado”, ha explicado este lunes el director Territorial Sur del Grupo, Miguel Ángel Cintas.

Así son los dos proyectos de Brosh en Málaga y Mijas

La primera promoción, 'Diverso Las Lagunas', se llevará a cabo en el sector R-2-3-4 de Mijas dentro de una nueva urbanización situada junto al Parque Miramar y tendrá 55 viviendas. Su ubicación permite acceder en apenas un minuto a la autovía A-7, principal eje de comunicación entre Málaga y Marbella.

El proyecto estará compuesto por viviendas de dos y tres dormitorios en diferentes tipologías —plantas intermedias, bajos con espacios exteriores, áticos y semiáticos con amplias terrazas—. Las superficies construidas, comprendidas entre 76,30 y 252 metros cuadrados, dispondrán de plaza de garaje y trastero, además de completas zonas comunes con piscina y jardines.

"Está orientada principalmente a familias y parejas que buscan una primera residencia, aunque su localización privilegiada y el atractivo de la Costa del Sol la convierten también en una alternativa para compradores de segunda vivienda e inversores. Los precios previstos oscilarán entre 269.000 y 400.000 euros para las viviendas de dos y tres dormitorios, alcanzando importes superiores en las unidades más exclusivas, como áticos y semiáticos", ha informado Brosh.

Una imagen recreada de la futura promoción 'Diverso Las Lagunas', en Mijas (Málaga). / L. O.

La segunda promoción, 'Diverso Universidad', se ubicará en el sector SUPT-8 de Málaga capital, junto a la ampliación de la Universidad de Málaga, una de las zonas con mayor proyección urbanística de la ciudad. En este caso se contempla la creación de 75 viviendas en total.

El proyecto incluirá viviendas de uno, dos y tres dormitorios, caracterizadas por un diseño contemporáneo, amplias terrazas y zonas comunes con piscina y jardines. Asimismo, incorporará locales comerciales en planta baja con el objetivo de contribuir a la consolidación y dinamización del futuro barrio universitario.

Las viviendas se orientan principalmente al mercado residencial local, tanto para compradores de primera vivienda como para familias que buscan una vivienda de reposición, sin renunciar al interés que despierta entre inversores por el potencial de revalorización del entorno. El proyecto cuenta con superficies construidas de entre 58,48 y 215,44 metros cuadradados y precios estimados entre 225.000 y 470.000 euros.

Grupo Brosh consolida su expansión en Málaga

Al margen de estas dos nuevas promociones, Brosh ha liderado durante los últimos meses la transformación urbana y el desarrollo integral del sector Camino Cortes Sur, en Estepona. Este proyecto urbanístico, conocido como 'Altaya', cuenta con una superficie de 127.000 metros cuadrados, donde la propia compañía ostenta la mayoría de la Junta de Compensación y actúa como principal impulsor del ámbito.

Allí, en Altaya, Brosh promueve en la actualidad cuatro promociones de vivienda, que suman 193 unidades, que en este caso forman parte de la nueva línea de lujo que la compañía impulsa para entrar en el mercado residencial premium y completar su oferta de proyectos de obra nueva. Con ello, Brosh mantiene una oferta "orientada a cubrir desde vivienda protegida hasta desarrollos de lujo".

En Málaga, Brosh prevé seguir impulsando nuevas promociones residenciales durante los próximos meses, tanto a través de Gesbró como de otras compañías participadas, contribuyendo así a aumentar la oferta de vivienda dirigida a diferentes perfiles.

Sobre Brosh

Brosh es una promotora inmobiliaria especializada en el desarrollo integral de proyectos residenciales fundada en 2011, que cuenta con tres delegaciones desplegadas en Madrid, Cataluña y Andalucía, y emplea a más de 60 profesionales. Gestiona todo el proceso desde la conceptualización hasta la entrega de las viviendas bajo el lema 'Casas que dan vida'.