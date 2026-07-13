La gran aventura de novelar la vida real de un padre de Málaga

Un cuarto de siglo después de la muerte de su padre, la malagueña Mercedes Sophía Ramos cuenta que tuvo la fuerza para escuchar, por fin, la grabación que él hizo de sus recuerdos; inicialmente, en un casete y, más tarde, pasados a cedé por su hermano.

Al escucharlo descubrió dos cosas: «Nunca supe que había vivido lo que había vivido, a mi padre lo conocí por la cinta que grabó»; y lo segundo, que con todos esos recuerdos tenía material para una novela.

El padre de la autora, Adolfo Ramos, ‘El Confite’. / Archivo familiar

El origen del título del libro

La novela, la sostiene en las manos y la muestra a La Opinión. Editada por Jákara Editores, tuvo su estreno en sociedad en la pasada edición de la Feria del Libro -previa presentación en el MUCAC del Paseo de Reding- y luce un título muy personal: ‘El Confite’.

«Cuando nació mi padre, mi abuela le dijo a mi abuelo: Severino, este niño es muy bonito, muy guapo. Y le puso de apodo ‘el Confite’, explica.

Portada de 'El Confite', de Mercedes Sophía Ramos, editada por Jákara. / La Opinión

Su padre, el protagonista de la novela, se llamaba Adolfo Ramos Guerrero, había nacido en Algarrobo en 1914, en una conocida familia del pueblo, y murió en Málaga en 1995.

En la capital fue muy conocido porque con su mujer, Adela Jiménez, regentó durante 40 años Confecciones Adeli, en calle Frailes con calle La Merced. «Era como un Corte Inglés pequeñito, había de todo», recuerda su hija Mercedes. Adolfo Ramos también tuvo un puesto de pescado en Atarazanas desde finales de los 40 hasta los años 80.

Mercedes Sophía Ramos, en otra imagen con su novela 'El Confite'. / A.V.

Personajes reales y ficticios mezclados en la novela

‘El Confite’, cuenta la autora, es la vida novelada de su padre, en la que se entremezclan «personajes reales con nombres y apellidos», con otros salidos de la imaginación de la malagueña. En todo caso, el ámbito temporal es más amplio y recorre un siglo en la vida de la familia Ramos, por lo que también se menciona la Guerra de Filipinas, «donde estuvo mi abuelo Severino» y la de Marruecos, en la que luchó un hermano de su padre.

La Mayora es hoy todo un laboratorio agrario. / La Opinión

Precisamente, en ‘El Confite’, en la que también aparece -acortado el nombre original- la gran finca familiar de Algarrobo, ‘La Mayora’, tiene lugar un episodio real de los que Mercedes Sophía Ramos no supo nada hasta que escuchó las memorias que grabó su padre.

Lo nunca contado del Cuartel de la Montaña

«Mi padre estaba haciendo el servicio militar en el Cuartel de la Montaña de Madrid en julio del 36 y escuchó una serie cosas», explica, al tiempo que resalta que esos hechos reales se detallan en la novela.

Y otro episodio que desfila por estas páginas, vivido por su padre, es la Desbandá. Como dice su hija, Adolfo Ramos fue «un hombre bueno cuya bandera fue la intuición».

La escritora, que recalca que la novela va más allá de la Guerra Civil, hace hincapié en que el libro «es una novela de guerra y amor», que tiene como uno de sus principales mensajes «el amor incondicional a la familia».

Muy satisfecha con la respuesta del público, más de un lector ya le ha sugerido que una trama como la de ‘El Confite’, cuyos múltiples detalles históricos remarca que ha contrastado minuciosamente, tendría una magnífica vida en el cine o en la televisión. Mientras tanto, la increíble vida novelada de Adolfo Ramos ‘el Confite’, parece que ya tiene asegurada una larga existencia en las librerías.