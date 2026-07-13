Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
De la Torre vuelve a presentarseAVE a MadridBoom de las autocaravanasRegresa el terralChiquito vs Lucas GrijanderAdiós a la verja de GibraltarEl Málaga CF regresa al tajoSalida de Chris Duarte
instagramlinkedin

Sucesos

Condena y repulsa por el doble asesinato de María y su hija Patricia en Mijas: "La sociedad tiene que involucrarse"

Se suceden los minutos de silencio a lo largo de la provincia por las víctimas del último crimen machista, que fueron apuñaladas en su vivienda

Minuto de silencio por caso de violencia de género en la subdelegación del Gobierno de Málaga

Minuto de silencio por caso de violencia de género en la subdelegación del Gobierno de Málaga / Aroha Moreno

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Aroha Moreno

Aroha Moreno

Málaga

Continúan los actos de condena y repulsa a lo largo de la provincia de Málaga por el doble asesinato de María, de 61 años, y su hija Patricia, de 31 años, que fueron encontradas sin vida y con heridas de arma blanca en su vivienda de Mijas, a la que el presunto autor del crimen machista prendió fuego a posteriori.

En la delegación de la Junta de Andalucía en Málaga, en la Alameda Principal, se ha guardado un minuto de silencio por parte de sus delegados territoriales. La responsable de Inclusión Social de Málaga, Ruth Sarabia, ha lamentado el último caso de violencia de género, tras confirmarse como tal por parte del Gobierno central. "Quiero condenar, desgraciadamente de nuevo, otro caso de violencia de género que azota en nuestra provincia", ha afirmado. "sabéis que siempre esperamos para mantener estos minutos de silencio hasta que haya una confirmación definitiva".

Sarabia ha recalcado la necesidad de campañas de igualdad desde el Instituto Andaluz de la Mujer "para que justamente el resto de las personas que puedan ser conocedoras, se animen a dar ese paso adelante que en muchos casos solo implica una llamada telefónica". A su vez, pide en su discurso que se dé la "posibilidad de involucrar a la sociedad civil, vecinos y vecinas, familiares, y cualquier persona que sepa que se está sufriendo esta situación en el entorno de una mujer". En ese sentido, la delegada ha advertido del repunte de casos en los meses de verano debido a festivales y actividades de ocio, haciendo un llamamiento a cualquier tipo de situación de agresión.

De igual forma, el Ayuntamiento de Mijas ha guardado otro minuto de silencio por parte de la Corporación municipal junto a trabajadores y representantes de los cuerpos de seguridad. La alcaldesa, Ana Mata, ha querido trasladar el pésame de la ciudad a los familiares y allegados de las víctimas, a los que ha mostrado todo su apoyo. Al acto han asistido la Corporación Municipal, trabajadores y representantes de los cuerpos de seguridad. Igualmente, Rincón de la Victoria se ha sumado al minuto de silencio en su casa consistorial.

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Mijas por el asesinato de María y Patricia.

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Mijas por el asesinato de María y Patricia. / L.O

También ha convocado este acto de condena los miembros de la Diputación de Málaga, que se han congregado a las puertas de la entidad supramunicipal para mostrar su condena por el doble asesinato.

Noticias relacionadas y más

Minuto de silencio en la Diputación de Málaga por el asesinato de María y Patricia en Mijas.

Minuto de silencio en la Diputación de Málaga por el asesinato de María y Patricia en Mijas. / L.O

El supuesto autor del crimen se encuentra desde el domingo 12 de julio en prisión provisional comunicada y sin fianza. La Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le atribuye dos presuntos delitos de asesinato y un delito de robo con violencia, principalmente por la investigación activa del supuesto robo en el inmueble de las víctimas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer se precipita de un tercer piso en la calle Navarro Ledesma de Málaga
  2. El pueblo de Málaga con una de las piscinas públicas más baratas de la provincia: entradas desde un euro, zonas verdes y sombrillas
  3. Deniegan la nacionalidad a un edil de Benahavís nacido y residente en España porque 'no acredita el suficiente grado de integración en la sociedad española
  4. El refugio de Brahim Díaz, estrella de Marruecos, está en un humilde barrio de Málaga de 3.000 habitantes
  5. Salvador Arijo, biólogo e investigador de la UMA: 'El alga invasora que retiramos de las playas puede convertirse en una solución
  6. La Universidad de Málaga convierte el alga asiática que amenaza la Costa del Sol en pienso para peces: una nueva vía para la acuicultura sostenible
  7. Un hombre mata a puñaladas a madre e hija en Mijas: descubrieron los cuerpos al sofocar un incendio
  8. El patrimonio del malagueño Antonio Banderas: 50 millones de euros con una empresa de perfumes, su propio teatro y los mejores restaurantes

Condena y repulsa por el doble asesinato de María y su hija Patricia en Mijas: "La sociedad tiene que involucrarse"

Condena y repulsa por el doble asesinato de María y su hija Patricia en Mijas: "La sociedad tiene que involucrarse"

Cortada la AP-7 en ambos sentidos en Benahavís por un camión incendiado: vuelve a movilizar al Infoca

Cortada la AP-7 en ambos sentidos en Benahavís por un camión incendiado: vuelve a movilizar al Infoca

El mantra de De la Torre

El mantra de De la Torre

De la Torre se graba en chándal y de camino a la piscina para anunciar que volverá a presentarse a las elecciones: "Mientras la salud me acompañe, aquí estaré"

Una desaparición en Málaga y una muerte violenta en Rincón de la Victoria: así resolvieron la Guardia Civil y la Policía Nacional el crimen de Cristina

Una desaparición en Málaga y una muerte violenta en Rincón de la Victoria: así resolvieron la Guardia Civil y la Policía Nacional el crimen de Cristina

De la Torre se graba en chándal y camino a la piscina para anunciar que se presentará a sus séptimas elecciones

La CEM y el Cuerpo Consular impulsan nuevas oportunidades internacionales para las empresas malagueñas

La CEM y el Cuerpo Consular impulsan nuevas oportunidades internacionales para las empresas malagueñas

Daniel Diges da vida al Fantasma de la Ópera en el Teatro Cervantes: «Está siendo muy bonito llorar cada día con él»

Daniel Diges da vida al Fantasma de la Ópera en el Teatro Cervantes: «Está siendo muy bonito llorar cada día con él»
Tracking Pixel Contents