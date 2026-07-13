Condena y repulsa por el doble asesinato de María y su hija Patricia en Mijas: "La sociedad tiene que involucrarse"

Continúan los actos de condena y repulsa a lo largo de la provincia de Málaga por el doble asesinato de María, de 61 años, y su hija Patricia, de 31 años, que fueron encontradas sin vida y con heridas de arma blanca en su vivienda de Mijas, a la que el presunto autor del crimen machista prendió fuego a posteriori.

En la delegación de la Junta de Andalucía en Málaga, en la Alameda Principal, se ha guardado un minuto de silencio por parte de sus delegados territoriales. La responsable de Inclusión Social de Málaga, Ruth Sarabia, ha lamentado el último caso de violencia de género, tras confirmarse como tal por parte del Gobierno central. "Quiero condenar, desgraciadamente de nuevo, otro caso de violencia de género que azota en nuestra provincia", ha afirmado. "sabéis que siempre esperamos para mantener estos minutos de silencio hasta que haya una confirmación definitiva".

Sarabia ha recalcado la necesidad de campañas de igualdad desde el Instituto Andaluz de la Mujer "para que justamente el resto de las personas que puedan ser conocedoras, se animen a dar ese paso adelante que en muchos casos solo implica una llamada telefónica". A su vez, pide en su discurso que se dé la "posibilidad de involucrar a la sociedad civil, vecinos y vecinas, familiares, y cualquier persona que sepa que se está sufriendo esta situación en el entorno de una mujer". En ese sentido, la delegada ha advertido del repunte de casos en los meses de verano debido a festivales y actividades de ocio, haciendo un llamamiento a cualquier tipo de situación de agresión.

De igual forma, el Ayuntamiento de Mijas ha guardado otro minuto de silencio por parte de la Corporación municipal junto a trabajadores y representantes de los cuerpos de seguridad. La alcaldesa, Ana Mata, ha querido trasladar el pésame de la ciudad a los familiares y allegados de las víctimas, a los que ha mostrado todo su apoyo. Al acto han asistido la Corporación Municipal, trabajadores y representantes de los cuerpos de seguridad. Igualmente, Rincón de la Victoria se ha sumado al minuto de silencio en su casa consistorial.

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Mijas por el asesinato de María y Patricia. / L.O

También ha convocado este acto de condena los miembros de la Diputación de Málaga, que se han congregado a las puertas de la entidad supramunicipal para mostrar su condena por el doble asesinato.

Minuto de silencio en la Diputación de Málaga por el asesinato de María y Patricia en Mijas. / L.O

El supuesto autor del crimen se encuentra desde el domingo 12 de julio en prisión provisional comunicada y sin fianza. La Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le atribuye dos presuntos delitos de asesinato y un delito de robo con violencia, principalmente por la investigación activa del supuesto robo en el inmueble de las víctimas.