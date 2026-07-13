Elecciones municipales
Navarro ve una “magnífica noticia para Málaga” que De la Torre vuelva a ser candidato a las municipales en 2027: “Es el mejor de los nuestros”
La presidenta del PP en la provincia confiesa que hace un par de semanas que recibió la noticia "con gratitud y emoción"
No cesan las reacciones a la noticia del día: Francisco de la Torre volverá a ser candidato por el Partido Popular a la alcaldía de Málaga en las municipales del 23 de mayo de 2027. Patricia Navarro, presidenta del PP en la provincia, ha valorado esta decisión del primer edil como "una magnífica noticia para la ciudad" y ha confesado que es "el mejor" del partido para afrontar esa responsabilidad de nuevo. Ya es la séptima vez que se presenta.
Para el Partido Popular, De la Torre es una apuesta segura. Y juegan con su "experiencia, cercanía y honestidad" para velar por la permanencia del PP en la Casona del Parque. Aunque si hay algo que los suyos admiran y confían en que será determinante de cara a los comicios del 27 es la "capacidad de trabajo" de Paco de la Torre. “Su liderazgo ha estado siempre al servicio del interés general y del progreso de la ciudad”, ha insistido Navarro, que según explica, habría recibido la noticia "con gratitud y emoción" hace un par de semanas.
Los 26 años de De la Torre al frente de Málaga, serán, de seguro, parte del eslogan de campaña del PP de Málaga capital. Navarro cree con firmeza que la ciudad cuenta "con el mejor alcalde" y con "el mejor" de sus políticos. "Su trayectoria y su visión de futuro son un ejemplo para todos los que nos dedicamos al servicio público y seguir contando con él es un auténtico privilegio”, confiesa la presidenta provincial.
El Partido Popular de Málaga insiste en que la única manera posible de afrontar esta nueva etapa es con "la ilusión y la convicción de que quedan retos importantes por delante y que contaremos para ello con el esfuerzo de todos los malagueños y el liderazgo sereno y ejemplar de nuestro alcalde”.
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