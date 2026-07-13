La oposición carga contra la esperada candidatura de De la Torre en las próximas elecciones municipales: "Representa un modelo agotado en Málaga"

El anuncio de Francisco de la Torre de que volverá a presentarse como candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de 2027 no ha tardado en encontrar respuesta entre los grupos de la oposición. PSOE, Vox y Con Málaga han coincidido en calificar como "agotado" el modelo de ciudad impulsado por el alcalde durante sus más de dos décadas al frente del Ayuntamiento, aunque desde diferentes perspectivas.

PSOE: "Prolongará la agonía de la mayoría de la ciudadanía"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Mariano Ruiz Araujo, ha asegurado que la decisión de De la Torre demuestra que el PP "está empeñado en perpetuar un modelo de ciudad profundamente desgastado y dañino para la mayoría social de nuestra ciudad".

El líder del PSOE municipal ha sostenido que el actual alcalde es "el autor y máximo responsable de la grave crisis de vivienda que asfixia a la ciudad" y ha acusado al equipo de gobierno de haber generado "una brecha insostenible entre la Málaga de escaparate que se luce hacia el exterior y la Málaga real que la sostiene con su esfuerzo". Ruiz Araujo ha defendido que Málaga necesita "una tercera transformación" y ha reclamado "soluciones valientes y novedosas" frente a un alcalde que, a su juicio, "confunde gobernar con el mero hecho de acumular años en el poder". Además, ha afirmado que De la Torre es "absolutamente incapaz" de afrontar los problemas actuales tras más de tres décadas en la política municipal.

Para los socialistas, las elecciones de 2027 serán "un debate sobre el futuro, la dignidad y el bienestar de todos los malagueños y las malagueñas", frente a "la supervivencia política de una sola persona anclada en el pasado".

El portavoz del grupo municipal socialista, Mariano Ruiz Araujo / L.O.

VOX critica el "fracaso" en vivienda, movilidad y barrios

Desde VOX Málaga, su portavoz municipal, Antonio Alcázar, ha afirmado que la continuidad de Francisco de la Torre supone "la continuidad del fracaso en vivienda, movilidad y barrios". A juicio de la formación, tras 27 años de gobierno el alcalde representa "un modelo completamente continuista" que no ha sido capaz de resolver los principales problemas de la ciudad.

"La vivienda sigue siendo la gran asignatura pendiente; la movilidad ha pasado de estar saturada a estar prácticamente colapsada, y muchos barrios continúan olvidados, con importantes carencias de mantenimiento y conservación", ha señalado Alcázar.

VOX considera que Málaga necesita "un cambio de rumbo" basado en una gestión más eficaz y con prioridades claras, al tiempo que ha pedido al alcalde que aclare si, en caso de ser reelegido en 2027, completará toda la legislatura. "Nos parecería una falta de respeto hacia los ciudadanos que se presentara a unas elecciones sin la voluntad firme de concluir el mandato", ha advertido el portavoz, quien ha reclamado a De la Torre "claridad y compromiso" con los malagueños.

El portavoz del grupo municial Vox, Antonio Alcazar / L.O.

Con Málaga augura una "nueva etapa"

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha asegurado que la designación de De la Torre como candidato "no sorprende a nadie", aunque ha cuestionado igualmente si agotaría un eventual mandato. Morillas ha sostenido que, "con Paco de la Torre o sin Paco de la Torre", el modelo del Partido Popular "está agotado porque genera desigualdad" y ha denunciado que existen "dos Málagas": la que proyecta el equipo de gobierno y "la Málaga real", formada por familias trabajadoras que cada vez tienen más dificultades para llegar a fin de mes.

La portavoz del partido municipal Con Málaga, Toni Morillas / L.O.

La edil ha calificado el actual mandato como "un mandato perdido para los malagueños", especialmente por la falta de medidas para contener el precio de la vivienda. Según ha afirmado, el principal resultado de la gestión del alcalde durante los últimos 26 años ha sido convertir a Málaga "en la mejor ciudad para especular". Además, ha recordado las movilizaciones ciudadanas registradas durante este mandato para protestar por el problema de la vivienda y ha acusado al PP de "vender la ciudad a cachitos".

Frente a ello, Con Málaga ha defendido la construcción de "una alternativa social y de izquierdas" que abra "una nueva etapa" en la ciudad, con la "gente trabajadora" como protagonista y que permita, en palabras de Morillas, "sacar la tarjeta roja a la trama especulativa del PP".