Una de las piscinas más baratas de toda Málaga está en este pueblo de solo 1.300 habitantes: entradas desde un euro con césped y sombraje

Una de las piscinas públicas más baratas de toda Málaga e, incluso, de Andalucía, se encuentra en el municipio de Comares, donde vecinos y visitantes pueden refrescarte en su piscina desde un solo euro.

Fue el pasado 21 de junio cuando la Piscina Municipal de Comares abrió sus puertas para iniciar esta temporada de verano que permitirá a la ciudadanía disfrutar de su piscina de lunes a domingo hasta las 20.00 horas.

Piscina pública, césped y sombraje desde 1 euro en Comares

Además de sus instalaciones, compuestas por una piscina recreativa y otra infantil, además de césped, tumbonas, sombrillas y pérgolas, uno de los aspectos que más destacan de este enclave es su reducido precio.

La piscina municipal de Comares, una de las más baratas de toda Málaga / Ayuntamiento de Comares

Esta piscina pública situada en esta localidad de poco más de 1.300 habitantes se puede disfrutar por 1 euro en el caso de los niños de entre 4 y 14 años, mientras que los adultos deben abonar una entrada de 2 euros.

Tarifa reducida en esta piscina pública malagueña

Pero, además, para ofrecer precios más competitivos, el Ayuntamiento de Comares ha puesto en marcha una tarifa reducida para quien prefiera acudir al recinto durante las últimas horas del día, permitiendo su entrada a partir de las 18.00 horas por tan solo 1 euro.

Los pases para esta piscina se pueden adquirir en la propia taquilla del recinto, situado en la calle Encinillas de la localidad de Comares.

Horario de la Piscina Municipal de Comares

El horario de estas instalaciones que el Ayuntamiento asegura que es el mejor lugar para "combatir el calor y disfrutar de grandes momentos en familia y con amigos" depende del día de la semana en el que se acuda al lugar.

De ese modo, de lunes a viernes, la piscina estará abierta de 11.00 a 20.00 horas, mientras que el horario de apertura se retrasa una hora los sábados y domingos, cuando el horario es de 12.00 a 20.00 horas.