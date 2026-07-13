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Elecciones municipales

El PSOE de Málaga dice no temer a Francisco de la Torre en las municipales: "Ni nos preocupa ni nos ocupa, nos veremos en las urnas"

Los socialistas aseguran que estaban convencidos de que, "por más que el PP había estado mareando la perdiz", De la Torre se iba a volver a presentar

Josele Aguilar dice no temer a Francisco de la Torre en las urnas

Josele Aguilar dice no temer a Francisco de la Torre en las urnas / PSOE Málaga

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Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

Francisco de la Torre ha confirmado que se presenta a las municipales de 2027, pero al PSOE de Málaga "ni le preocupa ni le ocupa" volver a verse en las urnas con alguien que lleva 26 años instalado en el poder de la capital bajo el "sí quiero" de los malagueños. Los socialistas, que demoran la elección de sus candidatos a las municipales al mes de septiembre, aseguran que "estaban convencidos de que, "por más que el De la Torre había estado mareando la perdiz" durante estos meses, se iba a volver a presentar.

"Lo único que puedo decirle es que nos veremos en las urnas". Así ha reaccionado el secretario general del PSOE en la provincia, Josele Aguilar, a la pregunta de este periódico sobre la noticia de De la Torre de cara a las próximas elecciones municipales fechadas para el próximo 23 de mayo. Aguilar plantea un proyecto "nuevo"; una hoja de ruta "ilusionante" que pretende construir "una Málaga en la que se pueda vivir". Los socialistas entienden que después "de tantos años de Paco de la Torre al frente del Ayuntamiento de Málaga, ya toca el cambio" en la ciudad.

Aguilar insiste en que lo que les "preocupa y ocupa" es ser capaces de volver a ilusionar a su electorado para que vuelvan a recuperar la confianza en el Partido Socialista. La fórmula del cambio que propone Aguilar, que todavía no desvela si librará la batalla municipal a De la Torre, pasa por la confección de políticas "audaces".

"Dos o tres" primarias

Al frente del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga está, por lo pronto, Mariano Ruiz Araujo, que ascendió al cargo hace apenas un mes cuando Daniel Pérez dejó su acta de concejal para tomar posesión de una nueva como parlamentario andaluz. La gran incógnita aquí está en quién librará la batalla municipal: si Ruiz Araujo, que está ejerciendo la oposición en la Casona del Parque y lleva haciéndolo como concejal un tiempo; o Josele Aguilar, que ya ha dejado entrever que le haría ilusión ser el candidato en la capital.

"No tenemos una previsión de que pueda haber muchas primarias". Así ha respondido Josele Aguilar a la pregunta formulada en rueda de prensa por La Opinión de Málaga sobre el proceso interno del partido y la elección de sus cabezas de lista a los próximos comicios. El secretario general cree que bastarán dos o tres primarias en los municipios de más de 20.000 habitantes, que son los únicos en los que se puede llevar a cabo ese proceso de selección, para confeccionar las candidaturas.

Mariano Ruiz Araujo insiste en que "Málaga necesita salir de la inercia" y ha lanzado un dardo a De la Torre: "Gobernar no es solo acumular años". Según el portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento, la presentación de candidatura de Paco de la Torre "va a suponer alargar la agonía" de lo que llama "la Málaga real", esa que "se saluda por la calle". "Málaga ha entrado en un estado de shock y las soluciones antiguas no van a solventar los problemas nuevos", ha afirmado.

Torremolinos todavía no vuelve a la "normalidad"

La Costa del Sol se antoja apetecible para un Partido Socialista que ha perdido todas las alcaldías en los grandes municipios que la conforman. Aun así, la agrupación de Torremolinos sigue en manos de una gestora, a la que, por cierto, se le acaba de prorrogar su función otros 90 días. Con estos números en la mano, mínimo, hasta septiembre, que coincide con el arranque de un curso político y electoral decisivo, no se podría solucionar la situación del partido en este municipio.

José Ortiz, exalcalde de Torremolinos hasta 2021, salió del poder tras una moción de censura del Partido Popular, que instaló a Margarita del Cid en el Ayuntamiento de la localidad. Según los socialistas, "gran parte de lo que Margarita Del Cid ha estado haciendo este tiempo no es sino todo aquello que dejó previsto el gobierno del Partido Socialista" en el municipio.

Noticias relacionadas y más

Aguilar no da fechas ni plazos para disolver el poder de la gestora e instalar un nuevo representante socialista en Torremolinos, pero tiene claro que con su nueva hoja de ruta, "recuperarán esa confianza de los torremolineses y darán la batalla". "Una detrás de otra".

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