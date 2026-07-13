Puerto Banús acoge una exclusiva Gala Gastronómica con el chef Mario Sandoval

El Muelle de Honor de Puerto Banús ha sido escenario el pasado sábado, 11 de julio, de la exclusiva gala gastronómica que ha protagonizado el reputado chef Mario Sandoval, distinguido con dos estrellas Michelin, y que cuenta un año más con el apoyo del Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucia, a través de la Consejería de Turismo.

El evento ha supuesto un hito culinario para la Costa del Sol al reunir, por primera vez en Puerto Banús, un chef con dos estrellas Michelin en una velada, ofreciendo a los asistentes una experiencia de máximo nivel.

La Gala reunió a amantes de la gastronomía y representantes institucionales / La Opinión

Una gala con el chef Mario Sandoval

Reconocido por su capacidad para combinar innovación, investigación y respeto por la tradición, Mario Sandoval ofreció a los asistentes un menú especialmente diseñado para la ocasión, en el que la excelencia del producto, la creatividad y la técnica han sido los grandes protagonistas.

El chef abandera en Madrid el restaurante Coque, con el que fue galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina en 2013 y que le ha propiciado el reconocimiento con dos estrellas Michelin, tres Soles Repsol y una Estrella Verde Michelin por su compromiso con la sostenibilidad.

La gala gastronómica consolida cada verano a Puerto Banús como escenario de grandes encuentros gastronómicos internacionales / La Opinión

La gala gastronómica consolida cada verano a Puerto Banús como escenario de grandes encuentros gastronómicos internacionales, reforzando su posicionamiento como destino de lujo, estilo de vida y alta cocina. No en vano, la presencia de un chef de la trayectoria de Mario Sandoval supone un paso más en esta apuesta por acercar a residentes y visitantes experiencias únicas e irrepetibles.

El marco incomparable del Muelle de Honor reunió el pasado 11 de julio a amantes de la gastronomía, empresarios, representantes institucionales y personalidades del ámbito social en un entorno privilegiado, donde la alta cocina se fusionó armónicamente con el carácter exclusivo de Puerto Banús para crear una experiencia inolvidable.

La marca Sabor a Málaga fue la que sirvió el aceite de la cena / La Opinión

El menú de la Gala Gastronómica de Puerto Banús

En cuanto a los sabores que se pudieron degustar en la Gala Gastronómica, la marca Sabor a Málaga, de la Diputación Provincial, fue la que sirvió el aceite de la cena, Terraverne, y productos de la marca como quesos o vinos de las diferentes comarcas malagueñas.

El menú fue diseñado especialmente para la ocasión / La Opinión

Dos restaurantes de Puerto Banús fueron los encargados de ofrecer el cóctel previo a la cena: por parte de PICU, crujiente de atún marinado, mayonesa de Kimchi y brotes frescos; brocheta de gambó al estilo pil-pil con emulsión de salsas varias. Por su parte, GAUCHO sirvió una selección de mini empanadas artesanas de ternera especiada y de espinacas con queso fundido.

El menú diseñado por Sandoval incluyó de primer plato ceviche de lubina con leche de tigre y maíz liofilizado con choclo y jengibre. De segundo, costilla de wagyu con puré de chirivía y miniverduritas. Y, de postre, tarta árabe.