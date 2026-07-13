Reabierta la AP-7 tras el grave accidente que deja dos muertos y siete heridos en Benahavís: "Los técnicos han trabajado toda la noche"

Tras una larga noche de trabajos de acondicionamiento y limpieza, la autopista AP-7 ha reabierto al tráfico tras el grave accidente que se produjo en la tarde de ayer, que dejó dos muertos y siete heridos, uno de ellos en estado muy grave. El siniestro, a la altura de Benahavís, implicó a tres vehículos y produjo un importante incendio tras la colisión de un camión cisterna que transportaba combustible con una grúay un taxi que asistían a una familia cuyo coche se había averiado.

"Los técnicos de la autopista y los de la empresa de transportes especiales del camión siniestrado han trabajado toda la noche para poder abrir antes de lo previsto", han explicado a este periódico fuentes de la sociedad concesionaria de la autopista, Ausol. La autopista ha recuperado la normalidad a las 8:00 horas de este martes.

Previamente, en sentido Algeciras se reabrió la calzada minutos antes de las 21:00 horas de este lunes; en sentido Málaga, a las 6:30 horas, se abrió un carril y estaba cortado el derecho a la espera de que concluyesen los trabajos de limpieza, según un portavoz del Centro de Gestión de Tráfico de Málaga.

El siniestro, que tuvo lugar en el punto kilométrico 1061 sobre las 17:50 horas, obligó a cortar la vía en ambos sentidos.

Heridos

Entre los heridos se encuentra un hombre de 55 años que está muy grave, tres con pronóstico reservado dentro de la gravedad, de 68, 52 y 42 años; y otro herido leve de 42 años, ha detallado a EFE el 061.Todos fueron trasladados a hospitales de la zona, como el Costa del Sol de Marbella, el Clínico de Málaga y el Punta Europa de Algeciras (Cádiz).

Incendio

Tras el impacto, el camión cisterna se prendió fuego en el punto kilométrico 1.064, a la altura del Parque Botánico de Benahavís, provocando un importante incendio que afectó a la arboleda colindante. La magnitud de las llamas, que generó una gran columna de humo negro, obligó a movilizar a bomberos del Consorcio, Infoca y de Marbella para evitar que el incendio se extendiese a la masa forestal, cerca de la zona donde hace unos días se produjo un incendio forestal que obligó a desalojar a 2.000 personas.

Tras el corte de la autopista en ambos sentidos se habilitó un desvío alternativo por la A-7, según informó la Dirección General de Tráfico (DGT).

Cortada la AP-7 por un camión incendiado. / L.O

Medidas de autoprotección

La Agencia de Emergencias de Andalucía ha pedido a la población de las urbanizaciones cercanas al incendio que adopten medidas de autoprotección como el cierre de puertas y ventanas para evitar que el humo entre en la vivienda, no acercarse a la zona afectada por las llamas -"no te acerques ni vayas a mirar. Deja trabajar a los operativos"- así como prestar especial atención a los más vulnerables, esto es, niños, mayores, enfermos crónicos y con patologías respiratorias.