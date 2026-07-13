Sostenibilidad y revalorización del medio ambiente: la Diputación entrega los premios los premios de la XI edición del proyecto 'Málaga Viva'

Sostenibilidad, lucha contra el cambio climático, generación de energía limpia y revalorización del medio ambiente. Estas han vuelto a ser las apuestas de los proyectos ganadores en los IX ‘Premios del proyecto Málaga Viva’, organizados por la Diputación de Málaga. Este año los galardones han recaído en Alhaurín de la Torre, la Fundación Arboretum, la empresa Thalassa Taller de Vino y el IES Doctor Rodríguez Delgado de Ronda .

Durante la ceremonia de entrega, celebrada en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, se hizo entrega a los ganadores de un trofeo y un premio de 3.000 euros en metálico. Por su parte, Cristobal Ortega, vicepresidente de Infraestructura y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, ha mostrado satisfacción por las iniciativas presentadas: “Cada año recibimos un gran número de proyectos que no solo muestran la pujanza de la sociedad civil malagueña, sino nuevos e innovadores proyectos que demuestran la fortaleza y la creatividad del movimiento contra el cambio climático”, ha afirmado.

Precisamente, esta creatividad ha destacado en proyectos que han ido desde la renaturalización de zonas degradadas, hasta la creación de baldosas inteligentes para la generación de energía eléctrica limpia. Todas ellas, ideadas bajo la necesidad de mantener un compromiso con la biodiversidad y desarrollar una mejor preparación ante las repercusiones negativas del cambio climático.

Diferentes modalidades

En estos premios ha habido un total de cuatro modalidades diferentes, que representan diferentes facetas necesarias para cuidar del medio ambiente: Clima, Árbol, Aire y Tierra. En concreto, Alhaurín de la Torre se ha centrado en la modalidad de clima. El Ayuntamiento del municipio ha impulsado el proyecto ‘Renaturalización de zonas degradadas, fomento de la Biodiversidad ‘Re-naturalh’. Este ha consistido en la reconversión de una parcela municipal de 2.500 metros cuadrados situada en el paraje Sierra Llana.

Anteriormente, el espacio se encontraba degradado, sin apenas vegetación y con presencia de residuos y escombros. Sin embargo, gracias a la labor del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, ahora la zona se encuentra integrada en el paisaje, orientada al fomento de la biodiversidad y a la creación de sumideros naturales de CO2.

En cuanto a la categoría Árbol, la Fundación Arboretum de Marbella ha creado el proyecto ‘Greenhouse regenerative lab’ un invernadero productivo y un laboratorio de innovación agroecológica ubicado en Guaro. Este consiste en la mezcla de la producción agrícola biointensiva, es decir, la que tiene como objetivo generar la mayor cantidad de alimentos en el menor tiempo posible, apostando por la fertilidad natural sin la utilización de maquinaria ni químicos. Y, por otro lado, regeneración del suelo, investigación aplicada y desarrollo comunitario con el objetivo de unir la viabilidad económica, la transmisión de conocimiento y la restauración ecológica.

La Revalorización productiva de la dehesa ha sido el proyecto presentado en la modalidad de Aire por la empresa Thalassa Taller de Vino de Ronda. La iniciativa apuesta por una viticultura integrada en el paisaje y sostenible. Para ello ,en lugar de que sea el territorio el que se transforme para su ajuste al viñedo, se adaptará el cultivo a las condiciones de la dehesa.

Implicación de las nuevas generaciones

Por su parte, Ortega ha incidido en “la participación de los centros educativos en estos premios como una muestra “de la importancia de las nuevas generaciones en la búsqueda de soluciones ambientales”. En esto ha resaltado el premio de la modalidad Tierra con la propuesta del IES Doctor Rodríguez Delgado de Ronda. El proyecto, llamado ‘Green-Step: Cada paso cuenta’ consiste en la creación de una baldosa inteligente capaz de transformar la presión de las pisadas en energía eléctrica. Como característica novedosa, esta baldosa ha sido fabricada con impresión 3D, facilitando así su posible réplica en otros centros.

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Los premios ‘Málaga Viva’ comenzaron en el año 2018. Desde entonces, centros educativos ,instituciones y empresas se han dedicado a impulsar respuestas locales eficaces frente al cambio climático. Este año no ha sido una excepción y la treintena de solicitudes presentadas han impulsado de unos premios que, gracias a sus proyectos, también favorecen la participación y concienciación social ante la emergencia climática.