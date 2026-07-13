Las terminales de cruceros del Puerto de Málaga optan a ser las mejores de Europa en 2026: así puedes votar

Las terminales de cruceros del Puerto de Málaga aspiran a convertirse en las mejores de Europa en 2026. Málaga Cruise Port, la compañía encargada de gestionar las tres instalaciones portuarias destinadas a este tipo de turismo, ha sido nominada en la categoría Europe’s Best Cruise Terminal 2026 de los World Cruise Awards.

La candidatura forma parte de la sexta edición de estos premios internacionales, que reconocen la calidad de las infraestructuras, los servicios ofrecidos y la experiencia proporcionada a las navieras, los pasajeros y los operadores del sector.

Málaga Cruise Port pertenece a Global Ports Holding, considerado el mayor operador independiente de terminales de cruceros del mundo. La empresa gestiona las tres terminales del Puerto de Málaga, por lo que la nominación supone una oportunidad para reforzar el posicionamiento de la capital malagueña como uno de los puertos de referencia del turismo de cruceros en Europa.

La votación estará abierta hasta el 21 de agosto

El periodo de votación comenzó este 13 de julio y permanecerá abierto hasta el próximo 21 de agosto de 2026. Durante estas semanas podrán participar tanto profesionales de la comunidad internacional de cruceros como clientes, a través de la plataforma oficial de los World Cruise Awards. La votación determinará qué instalación recibe el reconocimiento como mejor terminal de cruceros de Europa en 2026.

Los malagueños que lo deseen podrán votar en el siguiente enlace. Una vez cerrado el plazo, la organización dará a conocer a los ganadores, que serán reconocidos durante la gala oficial de la sexta edición de los World Cruise Awards. El acto está previsto para el 14 de octubre de 2026 en Jamaica.

Un impulso para el turismo de cruceros en Málaga

Desde Málaga Cruise Port consideran que la candidatura también pone en valor el trabajo conjunto desarrollado por la comunidad portuaria, las instituciones, los operadores turísticos y el resto de agentes implicados en la actividad crucerística de Málaga.

La nominación supone además un impulso para continuar mejorando las infraestructuras portuarias, la calidad del servicio y la experiencia de los pasajeros, así como para adaptar las terminales a las necesidades de las compañías navieras.

El reconocimiento contribuiría igualmente a reforzar la proyección internacional del Puerto de Málaga y a consolidar su presencia dentro de los principales itinerarios de cruceros del Mediterráneo y del mercado europeo.