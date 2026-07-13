El terral vuelve a Málaga con avisos de la Aemet y temperaturas de hasta 40 grados: "Será una semana muy cálida"

Semana infernal en Málaga en lo que al calor se refiere. El terral regresa a la provincia, acompañado de temperaturas que volverán a rozar e incluso superar los 40 grados en algunos puntos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por altas temperaturas para este martes y miércoles en las comarcas de la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce, Vélez-Málaga y Antequera.

Avisos amarillos por temperaturas de hasta 39 grados

Según las previsiones de la Aemet, los termómetros alcanzarán los 39 grados en el interior de la provincia de Málaga. En la capital, las máximas llegarán a los 37 grados tanto el martes como el miércoles, con viento de poniente que favorecerá la aparición del terral.

"Estamos ante una semana realmente muy cálida en la provincia. Estará marcada por los ponientes, con un bloqueo provocado por una depresión en el Atlántico y la existencia de una dorsal térmica cálida sobre el Mediterráneo", confirma Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de la Aemet en Málaga. Todo ello hará que tanto las temperaturas máximas como las mínimas se sitúen en prácticamente toda la provincia muy por encima de los valores normales para esta época del año.

Las zonas más "infernales" de Málaga

Una vez más, el Valle del Guadalhorce será una de las zonas más castigadas por las altas temperaturas. Allí se esperan máximas de 39 grados el martes y 40 grados el miércoles. Las previsiones apuntan a que el mercurio podría continuar subiendo durante la segunda mitad de la semana, hasta alcanzar los 42 grados el jueves y el viernes en algunos puntos de la comarca como Coín, Álora y Pizarra.

En Antequera, el aviso amarillo por calor se activará este miércoles, aunque las temperaturas elevadas comenzarán a notarse desde el martes, cuando se alcanzarán los 36 grados. El miércoles los termómetros podrían llegar a los 39 grados, un valor que se mantendría durante buena parte de la semana. El sábado, las máximas podrían ascender hasta los 41 grados.

En Vélez-Málaga, se esperan temperaturas de entre 36 y 37 grados desde el miércoles hasta el sábado. Ronda será, por ahora, una de las pocas zonas que escapará de los valores más extremos. Sin embargo, el calor también se intensificará de cara al fin de semana, con máximas previstas de 37 grados el viernes y 39 grados el sábado.

Noches tropicales y tórridas en Málaga

Las noches tampoco darán tregua. Regresarán las noches tropicales, con temperaturas mínimas que no bajarán de los 23 grados en numerosos puntos de la provincia y que podrían alcanzar incluso los 26 grados: "Las noches también van a ser bastante cálidas e incluso tórridas", advierte Riesco.

El calor continuará durante el resto de la semana

El episodio de altas temperaturas no terminará tras los avisos del martes y el miércoles. A partir del jueves, el calor continuará presente en la provincia, con máximas que se mantendrán en torno a los 36 y 37 grados en numerosas localidades y que serán superiores en las zonas del interior.

La próxima semana se espera registrar la tercera ola de calor del verano. / Álex Zea

"Este episodio de temperaturas elevadas en la provincia de Málaga se prolongará durante toda la semana, en la que vamos a tener vientos de poniente y terral durante gran parte de los días, al menos hasta el sábado", explica el director del Centro Meteorológico de Málaga.

Una posible tercera ola de calor del verano

De cara al domingo, el escenario meteorológico podría cambiar: "Probablemente, el flujo cambie a levante y ahí sí podría iniciarse a nivel nacional una nueva ola de calor, que sería la tercera del verano si finalmente se confirma", anuncia Riesco.

Por ahora, la Aemet solo ha activado los avisos amarillos para el martes y el miércoles, entre las 13.00 y las 20.00 horas. Habrá que esperar a la evolución de las temperaturas para conocer si se amplían las alertas a más jornadas o si se eleva el nivel de riesgo.

Ante este episodio, se recomienda evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantenerse correctamente hidratado, utilizar ropa ligera y prestar especial atención a menores, personas mayores y colectivos vulnerables.