De la Torre anuncia que volverá a ser candidato a la Alcaldía de Málaga

"Sí, voy a presentarme". Francisco de la Torre quiere seguir siendo el alcalde de Málaga. El esperado anuncio ha llegado este lunes en una comparecencia de prensa en el Patio de los Naranjos, como ya es habitual, y a través de un vídeo que el alcalde ha compartido en sus redes sociales.

"Me siento útil para la ciudad", con estas palabras ha zanjado todas las dudas que había hasta ahora sobre su vuelta como candidato en las próximas elecciones municipales de 2027 por séptima vez..

"Estoy dispuesto a seguir trabajando con dedicación, con entrega y al servicio de todos los malagueños una vez más", ha asegurado De la Torre, que también ha resaltado que su labor es continuar trabajando por y para los malagueños.

Durante su comparecencia a los medios, De la Torre ha afirmado que se siente "útil" a la ciudad; "y acepto que ese sentimiento de ser útil pueda prolongarse en el tiempo más allá de lo que es esta Corporación", ha apuntado. Durante su intervención, el alcalde ha reconocido que es una decisión que ha condicionado a rebajar el ritmo para tener más tiempo para la actividad deportiva y descansar un poco más.

Francisco de la Torre, de 83 años, está al frente de la Casona del Parque desde el año 2000, cuando la exalcaldesa Celia Villalobos fue nombrada ministra. Posteriormente, fue candidato en 2003, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023 y tal y como ha anunciado este lunes optará a la reelección en 2027.