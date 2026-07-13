De la Torre se graba en chándal y de camino a la piscina para anunciar que volverá a presentarse a las elecciones: "Mientras la salud me acompañe, aquí estaré"

"¿Tienes un momento? Quiero contarte dos cosas", empieza Francisco de la Torre, vestido de chándal, mochila al hombro y camino de la piscina en el Club Mediterráneo cuando apenas asoma el sol por el horizonte. Así arranca el vídeo que ha lanzado en sus redes sociales para anunciar que volverá a concurrir a las próximas elecciones para ser reelegido como alcalde de Málaga.

Con un tono personal y sin siglas políticas, De la Torre se dirige a los malagueños para avanzar que volverá a participar en la Travesía a Nado del Puerto, quizás con el objetivo de demostrar su fortaleza física, en pleno debate sobre su edad -83 años- y su estado de salud como para afrontar un nuevo mandato como regidor de la capital de la Costa del Sol.

"Echo la vista atrás y recuerdo cómo era Málaga hace treinta años, cómo la hemos cambiado entre todos radicalmente a mejor. Pienso en el futuro, imagino cómo seguiremos evolucionando y adónde llegaremos sumando nuestro esfuerzo y dedicación", sostiene en la grabación. "Juntos lo hemos conseguido".

No obstante, asegura que aún quedan "grandes retos", principalmente en cuanto a vivienda y a la necesidad de tener "sueldos más altos y mejor formación". Por ello, desvela que aspira de nuevo a levantar la vara de mando del Ayuntamiento de Málaga, donde lleva gobernando los últimos 26 años consecutivos.

"Estoy dispuesto a seguir dedicándole a Málaga todo mi tiempo, toda mi atención, toda mi energía, ahora más que nunca. Mientras la salud me acompañe, aquí estaré", ha concluido.

De igual forma, esta mañana el regidor ha convocado a los medios de comunicación en los jardines de Pedro Luis Alonso para anunciar oficialmente su decisión de optar a la reelección.