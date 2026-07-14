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El aeropuerto de Málaga rompe la barrera de 100.000 viajeros diarios y supera en el primer trimestre de 2026 los 13 millones de pasajeros

La terminal de la Costa del Sol crece un 6,7% durante el primer semestre de 2026, por encima de la media de la red de Aena, y alcanza las 91.388 operaciones

Pasajeros en en el Aeropuerto de la capital a principios de este mes de julio de 2026.

Pasajeros en en el Aeropuerto de la capital a principios de este mes de julio de 2026. / Álex Zea

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Javier Lerena

Javier Lerena

El primer semestre de 2026 consolida al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol como cuarto aeropuerto con más pasajeros del conjunto de España. En estos primeros seis meses del año, el aeródromo malagueño rompió la barrera de los 13 millones de pasajeros, tras crecer un 6,7% respecto a los mismos meses de 2025, según los datos publicados este martes, 14 de julio, por Aena. En total, por el aeropuerto de Málaga pasaron 13.226.525 pasajeros y albergó 91.388 aterrizajes y despegues, un 4,5% más respecto al año anterior. Por primera vez en la historia, se superó la cifra de 100.000 viajeros en un día.

El crecimiento de las cifras de Málaga duplica la media anual de los aeropuertos españoles, que crecen este trimente un 3,7%, sumando casi el 8,5% de todos los pasajeros contabilizados en los aeropuertos españoles durante la primera mitad del año pasó por Málaga.

Gráfico que muestra los pasajeros del aeropuerto de Málaga mensuales en 2025 y 2026.

El tráfico internacional concentra más del 83%: Más británicos que españoles

Como es habitual, la progresión es impulsada por el tráfico internacional, que concentra más del 83% del tráfico comercial del aeropuerto de Málaga: 11.014.192 (un 6,9% más respecto a 2025), frente los 2.190.859 viajeros nacionales (que crecen un 6%). De hecho, sólo el Reino Unido acumula casi tres millones de pasajeros (2.936.508). El resto de mercados internacionales con más viajeros son Alemania (995.389); Países Bajos (764.632); e Italia (685.898).

En el primer semestre, también creció el número de vuelos comerciales. Así, entre enero y junio se gestionaron 90.029 operaciones, de las que 71.066 fueron internacionales, un 5,7% más, y 18.963 correspondieron a conexiones nacionales, un 1,9% más.

Archivo - Varios turistas a la llegada del aeropuerto de Málaga en una imagen de archivo.

Turistas a la llegada del aeropuerto de Málaga / Álex Zea

Junio deja 2,77 millones de pasajeros y dos jornadas históricas

El aeropuerto malagueño cerró junio con 2.771.417 pasajeros y 19.038 movimientos, que elevan su crecimiento al 5,3% respecto al mismo mes de 2025, mientras que las operaciones crecieron un 5,5%. El grueso de los viajeros del mes pasado se trasladó en vuelos comerciales, hasta sumar 2.768.115. De ellos, 429.067 se desplazaron en vuelos con origen o destino en alguna ciudad española (+0,4%), mientras que 2.339.048 optaron por conexiones con el extranjero (+6,2%). De estos últimos, 678.479 viajaron con origen o destino Reino Unido, 204.463 enlazaron con Alemania y 155.930 se desplazaron entre Málaga e Italia.

El mes pasado, la infraestructura malagueña atendió por primera vez más de 100.000 pasajeros en un único día; concretamente, durante el último fin de semana: el viernes 26 y el domingo 28 de junio. En cuanto al repunte en las operaciones el mes pasado, de los 19.038 movimientos totales registrados, 18.720 fueron vuelos comerciales.

El peso de los vuelos internacionales fue todavía mayor durante el último mes del semestre. De los 2.768.115 viajeros comerciales, 2.339.048 volaron hacia o desde el extranjero, el 84,5% del total. Reino Unido volvió a encabezar la actividad internacional, con 678.479 pasajeros, seguido de Alemania, con 204.463, e Italia, con 155.930. Las rutas nacionales sumaron 429.067 usuarios, apenas un 0,4% más que un año antes.

Junio también dejó un nuevo hito para la terminal: el aeropuerto atendió por primera vez más de 100.000 pasajeros en una sola jornada. Esa barrera se superó en dos ocasiones durante el último fin de semana del mes, el viernes 26 y el domingo 28 de junio.

Pasajeros en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

Pasajeros en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. / Álex Zea

156,24 millones de viajeros hasta junio en el conjunto de España

En conjunto de España, los aeropuertos de Aena recibieron 156,24 millones de pasajeros en la primera mitad de este año, un crecimiento interanual del 3,7 %, más suave que el registrado en la primera mitad del año pasado, que fue del 4,5 %. Solo en el mes de junio, trasladaron a casi 31,64 millones de usuarios, un 3,8 % más que en el mismo mes de 2025

Asimismo, entre enero y junio, en las instalaciones españolas de Aena se operaron 1,33 millones de movimientos de aeronaves, un 4 % más que en el mismo periodo de 2025, y se transportaron 664.355 toneladas de mercancía, un 4,2 % más.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue el que movió a más pasajeros en junio, con 6,08 millones y un incremento del 4,5 % frente al mismo mes de 2025, seguido del aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 5,46 millones (+3,2 %); Palma de Mallorca, con 4,29 millones (+1,6 %) y Málaga-Costa del Sol, con 2,77 (+5,3 %).

MLG 03-07-2026.-Operación salida vacacional en el Aeropuerto de la capital.

Colas de facturación en el Aeropuerto de la capital este mes. / Álex Zea

En cuanto a operaciones, el aeropuerto madrileño repitió en el primer lugar, con 38.899 vuelos (+7,2 % más que en 2025), seguido de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 34.284 movimientos (+4,8 %); Palma de Mallorca, con 29.730 (+2,4 %) y Málaga-Costa del Sol, con 19.038 (+5,5 %).

Respecto al tráfico de mercancías, de nuevo fue el aeropuerto de Madrid-Barajas el que cerró junio con el mayor volumen de carga, con 66.070 toneladas, un 3,8 % menos, seguido del de Barcelona-El Prat, con 18.754 toneladas (+16,4 %); el de Zaragoza, con 10.048 (-5,1 %) y el de Vitoria, con 6.220 toneladas (+7,7 %).

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