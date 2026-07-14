Los alcaldes socialistas reclaman a la Junta que la A-357 llegue hasta el cruce de Zalea y piden plazos concretos

"Esta es una obra de conexión fundamental entre los municipios del Valle del Guadalhorce, la Serranía, Málaga capital y la Costa del Sol". Así arrancaba Juanma Moreno este martes su discurso de inauguración de las obras de la A-357 entre Casapalma y Cerralba, pero los alcaldes y alcaldesas socialistas no parecen estar totalmente de acuerdo con esa afirmación. Reclaman a la Junta de Andalucía que prolongue esta intervención hasta el cruce de Zalea y que establezca una fecha concreta para la ejecución del tramo, un dato del que el presidente de la Junta ha prescindido esta mañana.

El coordinador del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas del PSOE de Málaga y alcalde de Álora, Francisco Martínez, ha realizado esta petición tras el acto de colocación de la primera piedra del enlace Casapalma-Cerralba. El primer edil asegura que el comienzo de esta actuación representa “un día histórico” para estas comarcas, pero advierte de que es insuficiente si la autovía se detiene en el entorno de Pizarra. “Estamos contentos, pero no estamos satisfechos. Después de tantos años de espera, no es normal que la autovía se quede en Pizarra. Estaríamos satisfechos si la Junta pusiera, al menos, una fecha para que la A-357 llegue hasta el cruce de Zalea”, ha reivindicado Martínez.

Una vía estratégica

El alcalde de Álora ha explicado que este punto constituye una conexión estratégica para numerosos municipios del interior de la provincia, ya que concentra el tráfico procedente de las comarcas del Guadalteba y la Sierra de las Nieves, además de parte del Valle del Guadalhorce. Por este cruce, además, circulan diariamente los vehículos procedentes de municipios como Alozaina, Yunquera, El Burgo, Casarabonela, Campillos, Carratraca, Ardales, Álora y el Valle de Abdalajís, entre otras localidades y canaliza el tráfico que desciende desde la Sierra de las Nieves en dirección a Málaga y la Costa del Sol.

Según Martínez, en representación de los alcaldes y alcaldesas socialistas, ha alertado de que, mientras no se ejecute la prolongación de la autovía, el cruce de Zalea continuará funcionando como "un importante cuello de botella". “Vamos a tener un tapón impresionante. Nuestros vecinos y vecinas sufrirán atascos de menor intensidad y durante menos kilómetros, pero seguirán sufriéndolos mientras la carretera no llegue hasta el punto que estaba previsto”, ha afirmado.

Los alcaldes socialistas solicitan al Gobierno andaluz que avance en la redacción, planificación y ejecución del tramo hasta Zalea para que "responda a las necesidades reales de todos los municipios afectados y contribuya de verdad a vertebrar el interior de la provincia de Málaga”.