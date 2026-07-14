Andrés Mérida, pintor: "El arte no es solo tirar colores en un lienzo, es saber contar y saber comunicar"

El Museo del Revellin de San Ignacio, en el Conjunto Monumental de las Murallas Reales de Ceuta, es el escenario elegido desde el 8 de mayo y hasta finales de agosto para mostrar “Camino a la diferencia”, una gran retrospectiva del artista algecireño afincado en Málaga Andrés Mérida, una de las voces más personales del panorama artístico contemporáneo andaluz. La muestra recoge un total de 106 obras del artista malagueño creadas en los últimos quince años, de 2011 a 2026, “mi periodo de mayor plenitud artística”, según palabras del propio Mérida. Además, esta exposición coincide además con el estreno del documental “Camino a la diferencia”, que profundiza en su trayectoria vital y artística, reforzando el carácter retrospectivo y personal de este proyecto.

Cartel de la exposición 'Camino a la diferencia' / La Opinión

La muestra se estructura en dos grandes bloques que combinan piezas procedentes de colecciones privadas —en su mayoría de coleccionistas malagueños— y obras del propio artista, configurando así un relato coherente y representativo de su evolución. El recorrido incluye dibujo, obra digital impresa y obra tradicional —óleo y técnicas mixtas—, reflejando la versatilidad de un creador con un lenguaje artístico muy reconocible.

“La exposición se llama “Camino a la diferencia” porque intento siempre evolucionar, buscar un lenguaje, dentro de lo que es mi estilo, buscar una manera de comunicar nueva o por lo menos ser diferente, exactamente, no quedarme en ese estancamiento en el que muchas veces los artistas podemos caer”, indica el pintor algecireño.

Garabatismo

En la muestra, la técnica del garabatismo está muy presente: “el garabato es un recurso expresivo que yo descubrí a través de Giacometti, lo he ido introduciendo en mi obra y es como otro elemento diferenciador, un elemento que no existía y ahora sí está. Por eso estoy en ese camino a la diferencia, que yo pienso que siempre debe transitar cualquier artista que tiene inquietudes e investiga nuevos caminos y conceptos”, asegura Mérida.

Suite flamenca. Óleo - tela 100x100 / La Opinión

El artista algecireño lleva ya unos años trabajando el arte digital mezclándolo con las técnicas más tradicionales de pintura. “Puedo trabajar en una tablet -destaca- después lo hago impresión y después trabajo encima de esa impresión. Es como unir lo analógico con lo digital de alguna manera. Llevo más de una década trabajando de este modo. No de una manera constante, simplemente cuando el proyecto me lo requiere o me apetece”.

Fiel a su universo creativo, Mérida construye una obra profundamente ligada a la cultura mediterránea, con referencias al flamenco, el vino o el mundo taurino, elementos que forman parte de su identidad artística y conectan directamente con sus raíces. Su obra bebe también de la cultura popular y de un imaginario que encuentra en Andalucía su principal fuente de inspiración.

A este universo se suman influencias internacionales fruto de su trayectoria, con piezas vinculadas a sus estancias en ciudades como Nueva York —donde ha residido en distintas etapas—, así como trabajos inspirados en sus experiencias en periodos en Holanda o Francia.

Extraño de muro extraño. Mixta cartón 75x52 / La Opinión

El proceso creativo

Andrés Mérida habla de su proceso creativo que, como su propria obra, muta, cambia y se transforma con el paso de los años. Recuerda la influencia de Pérez Aguilera en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. “Fue mi profesor de dibujo y de su mano conocí el expresionismo”. Su obra ha ido evolucionando desde un principio con influencias de movimientos artísticos del siglo XX principalmente de las corrientes expresionista y surrealista creando un universo y estilo propio por el que se le identifica fácilmente. “Obviamente la obra que hago ahora no tiene nada que ver con la de hace 30 años, lógicamente yo no he dejado nunca de pintar y de experimentar”, destaca.

Con “Camino a la diferencia” busca dar a conocer su más reciente proceso creativo a los que le conocen poco o nada como artista. “Hoy en día, con las redes sociales la difusión no se queda solo en la sala de exposiciones o en los museos. La finalidad de todo artista es comunicar y dar a conocer su obra de una forma u otra”, afirma.

Cante largo. Óleo.Tela. 80x40. / La Opinión

Por último, aconseja a los jóvenes creadores “que se formen”, y critica que en la época actual haya un problema en el mundo del arte: “Todo va muy rápido y mucha gente se autodenomina artista sin haber pasado por un proceso vital y artístico. El proceso de formación exige un determinado tiempo y lo digo yo, que llevo 30 años en el mundo del arte y todavía creo que no sé casi nada. Es un tema de inquietud y de seriedad también, porque el arte no es solo tirar colores en un lienzo, es saber contar, saber comunicar y pienso que eso a través de la formación se puede conseguir. Cuanto más te formes, mejor comunicas. Este es el consejo que yo siempre doy”, concluye