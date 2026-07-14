Sucesos
Apuñalan a un hombre en La Malagueta
El incidente se ha producido en la calle Puerto, donde testigos han llamado a Emergencias para informar de la presencia de una persona herida y de que el presunto agresor había huido
Un hombre ha resultado herido este martes en la zona de La Malagueta, en Málaga capital, al ser apuñalado por otro que supuestamente ha huido tras el ataque, según han informado a EFE un portavoz del servicio Emergencias 112 Andalucía.
El incidente se ha conocido sobre las 15:45 horas, cuando el centro coordinador ha recibido un aviso de que había un hombre se encontraba tendido en el suelo en la calle Puerto, vía paralela al Paseo de Reding, y presentaba una herida sangrante por arma blanca. Ante la gravedad de los hechos, el centro coordinador ha movilizado a la Policía Nacional y a los efectivos del 061, que han desplazado una ambulancia para atender al herido, del que no han trascendido datos sobre su identidad ni la gravedad de su estado.
Investigación
Según han comunicado los testigos al 112, el presunto agresor ha salido huyendo del lugar. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión y localizar al autor de la misma. De momento no han trascendido detenciones.
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