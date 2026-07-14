Urbanismo
El Ayuntamiento de Málaga renovará la Calle Cobertizo del Conde en el Distrito Centro tras invertir más de 450.000 euros
Las obras dotarán esta vía de un mayor tránsito peatonal y de una zona urbana donde se reduzca la emisión de CO2
Ángel Jiménez
El Ayuntamiento de Málaga realizará unas obras de renovación en la Calle Cobertizo del Conde, situada en el distrito Centro. Enmarcadas en el plan ‘Conecta Málaga', estas labores han sido adjudicadas, a través de la Gerencia de Urbanismo, a la empresa Delta Ingeniería, Infraestructuras y Servicios S.L., tras una inversión de más de 450.000 euros.
Actualmente, la calle cuenta con la dirección en un solo sentido y presenta una sección variable con un eje para vehículos de un sólo 2/2, lo que quiere decir que la calle cambia de ancho constantemente (no es uniforme) y, además, solo se cuenta con un solo carril. Por ello, siguiendo las indicaciones del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI Centro) se pretende implantar un cambio en las condiciones de uso de estas vías. Así, se limitará la intensidad de tráfico y se proponen medidas que eviten el uso de tráfico rodado de paso.
Un mayor espacio urbano y peatonal
La renovación de esta calle, eje transversal de conexión entre Lagunillas y la Cruz Verde pretende mejorar no sólo el tránsito peatonal y la zona urbana, sino su propia imagen. Para ello, se prevé la instalación de una plataforma única en toda la calle con diferenciación de pavimentos en la zona central de la calzada, de acuerdo con las condiciones establecidas por la ONCE para mejorar la accesibilidad de viales con plataforma única.
Por su parte, la calle pasará a ser zona 20 con el objetivo de reducir el tráfico privado. Siguiendo esta línea, se persigue favorecer el tránsito peatonal y, junto a ello, llevar a cabo estratégias de incorporación de elementos verdes y captación de CO2. A tal efecto, los materiales utilizados tendrán propiedades especiales en cuanto a su capacidad drenante, fotocatalítica (reducción de contaminantes) y fonoabsorbente (reducción del eco y la reverberación para evitar la contaminación acústica).
Más mejoras
Además, en estas obras se incluye la renovación de la pavimentación de la red de saneamiento y abastecimiento. Debido a ello, se creará una red de baldeo con el objetivo de limpiar las calles. Por otro lado se mejorará la iluminación con alumbrado de bajo consumo y se eliminará el cableado aéreo.
Este plan se encuentra en la línea de la revitalización del proyecto de renovación integral de todo el entorno de la calle Lagunillas, dividido en dos ámbitos y que está a punto de culminar. Se trata de otro proyecto de ‘Málaga Conecta’ que contempla actuaciones en tres ámbitos de la ciudad: Centro-Norte, el barrio de Las Flores y Cruz del Humilladero.
Dicho proyecto cuenta con una financiación del 85% con Fondos Europeos, coordinados con el Área de Economía, Hacienda, del total de la tasa de cofinanciación de la inversión pública aprobada de 14.057.535 euros. Sin embargo, las actuaciones del Plan suponen una inversión de 30 millones de euros en su totalidad, de los que el Consistorio se hace cargo de 16 millones, lo que supone el 60% de la financiación, con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de los recursos europeos disponibles.
- Una mujer se precipita de un tercer piso en la calle Navarro Ledesma de Málaga
- El refugio de Brahim Díaz, estrella de Marruecos, está en un humilde barrio de Málaga de 3.000 habitantes
- Salvador Arijo, biólogo e investigador de la UMA: 'El alga invasora que retiramos de las playas puede convertirse en una solución
- Un hombre mata a puñaladas a madre e hija en Mijas: descubrieron los cuerpos al sofocar un incendio
- El terral vuelve a Málaga con avisos de la Aemet y temperaturas de hasta 40 grados: 'Será una semana muy cálida
- El pueblo de Málaga con una de las piscinas públicas más baratas de la provincia: entradas desde un euro, zonas verdes y sombrillas
- El patrimonio del malagueño Antonio Banderas: 50 millones de euros con una empresa de perfumes, su propio teatro y los mejores restaurantes
- La pedanía de Málaga que celebra este fin de semana su feria con música en directo, degustaciones y carrera de cintas en moto: horario, ubicación y toda la programación