El Ayuntamiento de Málaga renovará la Calle Cobertizo del Conde en el Distrito Centro tras invertir más de 450.000 euros

El Ayuntamiento de Málaga realizará unas obras de renovación en la Calle Cobertizo del Conde, situada en el distrito Centro. Enmarcadas en el plan ‘Conecta Málaga', estas labores han sido adjudicadas, a través de la Gerencia de Urbanismo, a la empresa Delta Ingeniería, Infraestructuras y Servicios S.L., tras una inversión de más de 450.000 euros.

Actualmente, la calle cuenta con la dirección en un solo sentido y presenta una sección variable con un eje para vehículos de un sólo 2/2, lo que quiere decir que la calle cambia de ancho constantemente (no es uniforme) y, además, solo se cuenta con un solo carril. Por ello, siguiendo las indicaciones del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI Centro) se pretende implantar un cambio en las condiciones de uso de estas vías. Así, se limitará la intensidad de tráfico y se proponen medidas que eviten el uso de tráfico rodado de paso.

Un mayor espacio urbano y peatonal

La renovación de esta calle, eje transversal de conexión entre Lagunillas y la Cruz Verde pretende mejorar no sólo el tránsito peatonal y la zona urbana, sino su propia imagen. Para ello, se prevé la instalación de una plataforma única en toda la calle con diferenciación de pavimentos en la zona central de la calzada, de acuerdo con las condiciones establecidas por la ONCE para mejorar la accesibilidad de viales con plataforma única.

Por su parte, la calle pasará a ser zona 20 con el objetivo de reducir el tráfico privado. Siguiendo esta línea, se persigue favorecer el tránsito peatonal y, junto a ello, llevar a cabo estratégias de incorporación de elementos verdes y captación de CO2. A tal efecto, los materiales utilizados tendrán propiedades especiales en cuanto a su capacidad drenante, fotocatalítica (reducción de contaminantes) y fonoabsorbente (reducción del eco y la reverberación para evitar la contaminación acústica).

Más mejoras

Además, en estas obras se incluye la renovación de la pavimentación de la red de saneamiento y abastecimiento. Debido a ello, se creará una red de baldeo con el objetivo de limpiar las calles. Por otro lado se mejorará la iluminación con alumbrado de bajo consumo y se eliminará el cableado aéreo.

Este plan se encuentra en la línea de la revitalización del proyecto de renovación integral de todo el entorno de la calle Lagunillas, dividido en dos ámbitos y que está a punto de culminar. Se trata de otro proyecto de ‘Málaga Conecta’ que contempla actuaciones en tres ámbitos de la ciudad: Centro-Norte, el barrio de Las Flores y Cruz del Humilladero.

Dicho proyecto cuenta con una financiación del 85% con Fondos Europeos, coordinados con el Área de Economía, Hacienda, del total de la tasa de cofinanciación de la inversión pública aprobada de 14.057.535 euros. Sin embargo, las actuaciones del Plan suponen una inversión de 30 millones de euros en su totalidad, de los que el Consistorio se hace cargo de 16 millones, lo que supone el 60% de la financiación, con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de los recursos europeos disponibles.