La Inspección de Trabajo valida la denuncia de CCOO sobre el estado del Edificio Blanco en Málaga y pide a la Junta que subsane sus deficiencias

El sindicato CCOO ha informado este martes de que la Inspección de Trabajo ha "validado" la denuncia que presentó el pasado mes de febrero relativa al "mal estado" del Edficio de Usos Múltiples de la Junta de Andalucía (conocido como el Edficio Blanco), situado en la avenida de la Aurora de Málaga. Según la central, la Inspección en Oficio, en un oficio notificado hace unos días, da la razón al sindicato y requiere a la Junta de Andalucía "para que alegue o subsane todas y cada una de las deficiencias denunciadas por CCOO, otorgándole un plazo de tres meses para hacerlo y comunicarle el resultado de las actuaciones realizadas".

El edificio, situado en la avenida de la Aurora, cuenta con 14 plantas sobre rasante y tres plantas subterráneas destinadas a aparcamientos.

"Esperamos que la Junta actúe con celeridad. Las medidas hay que tomarlas ya, sin más dilación, para que no haya que lamentar las consecuencias de estos riesgos más adelante", afirma el delegado de prevención de riesgos laborales de CCOO en el Comité de Seguridad y Salud de la Junta de Andalucía en Málaga, Juan José Cómitre.

"La imagen del edificio es mala, no se corresponde con una administración moderna del siglo XXI, y la Junta lo sabe. Pero no es solo una cuestión de estética, que también, es que el edificio presenta gravísimas deficiencias desde el punto de vista preventivo. La Junta está sometiendo conscientemente a graves riesgos a centenares de trabajadores y trabajadoras a su servicio, que día a día desarrollan su labor en este Edificio", apunta Cómitre.

La Junta de Andalucía ya comentó en su momento que hay un proyecto de "reforma integral y por fases" para modernizar las instalaciones y "resolver las deficiencias"

El Edificio Blanco de la Junta de Andalucía en la avenida de la Aurora de Málaga capital. / Javier Lerena

"Vías de evacuación obstruidas con mobiliario ycuadro general de electricidad en mal estado"

El delegado de prevención de CCOO afirma que hay "múltiples y graves problemas identificados" en el “plan de autoprotección” del edificio. Entre ellos, cita la existencia de "Vías de evacuación obstruidas con mobiliario, el cuadro general de electricidad en mal estado y deficiencias en el cableado de los sistemas contra incendios, sistemas de detección de fuego insuficientes, acumulación de papel en distintas estancias, puertas interiores que no cumplen las medidas frente a incendios".

"Pero lo más grave se concentra en los aparcamientos subterráneos, estos espacios acumulan tal número de irregularidades y riesgos que cualquier percance podría provocar una catástrofe", añade.

Cómitre alude a los "cientos de coches" que a diario aparcan en el edificio en unas depedendencias que también se usan "irregularmente" como archivo acumulando toneladas de papel y como "almacén amontonando bombonas de oxígeno, embarcaciones, muebles viejos y otros materiales inflamables".

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"Incluso se han colocado puntos de recarga de coches eléctricos subterráneos; las deficiencias en las medidas contra incendios recogidas en el plan de autoprotección no se solucionan, lo que es una irresponsabilidad gravísima en presencia de tal cantidad de material combustible", ha expuesto.