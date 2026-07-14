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El centro comercial McArthurGlen de Málaga prepara puntos de recarga para coches eléctricos

Comienza los trabajos para incorporar una nueva infraestructura de cargadores eléctricos junto a la malagueña Activacar

El centro comercial McArthurGlen de Málaga, situado junto a Plaza Mayor.

El centro comercial McArthurGlen de Málaga, situado junto a Plaza Mayor. / L. O.

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José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

El centro comercial McArthurGlen Designer Outlet de Málaga ha comenzado los trabajos para incorporar una nueva infraestructura de cargadores para coches eléctricos. Los trabajos de instalación comenzaron el lunes 6 de julio en las instalaciones del centro comercial y permitirán mejorar el servicio destinado a la recarga de estos vehículos durante la estancia de los visitantes.

El proyecto se está ejecutando junto a la empresa malagueña Activacar, empresa especializada en instalación de puntos de recarga. Con ello, McArthurGlen afirma que refuerza su compromiso con la movilidad sostenible y responde a la "creciente demanda de infraestructuras que favorezcan una experiencia de visita más cómoda, eficiente y adaptada a las nuevas formas de desplazamiento".

"La incorporación de esta infraestructura supone un paso más en la apuesta del centro por integrar soluciones sostenibles que aporten valor a clientes y visitantes, al tiempo que contribuyen a impulsar la transición hacia una movilidad de bajas emisiones", ha apuntado este martes.

Una imagen de recarga de vehículos eléctricos.

Una imagen de recarga de vehículos eléctricos. / L. O.

Cooperación con Activacar

Para el desarrollo de este proyecto, McArthurGlen ha confiado en la experiencia de Activacar, especializada en el diseño, instalación y gestión de soluciones de recarga para vehículos eléctricos. La compañía será la responsable de ejecutar los trabajos y garantizar una infraestructura adaptada a las necesidades actuales del centro.

"Esta colaboración refleja la apuesta de McArthurGlen por incorporar soluciones innovadoras que impulsan la colaboración con empresas locales especializadas en la transición energética y la movilidad sostenible", ha comentado el centro comercial.

Horario de verano en el centro McArthurGlen de Málaga

El centro comercial McArthurGlen Designer Outlet de Málaga, situado junto a Plaza Mayor, ha estrenado este mes de junio su tradicional horario de verano pasando a abrir todos los días hasta el 30 de septiembre (incluidos domingos y festivos) de 10.00 a 22.00 horas.

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De cara a esta temporada estival, el centro incorpora nuevas zonas de sombra y sistemas de nebulización de agua que ayudarán a mantener un ambiente fresco "incluso en los días más calurosos" para "ofrecer una experiencia aún más cómoda y agradable" a los visitantes.

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