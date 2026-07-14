Cierre de centros de salud en verano: solo 7 de 27 abren por la tarde en Málaga capital y Rincón de la Victoria

La llegada del verano ha vuelto a traer consigo una reducción de la actividad de la Atención Primaria por el cierre de numerosos centros de salud por la tarde. Este año, solo siete de los 27 centros que integran el Distrito Sanitario Málaga —26 en la capital y uno en Rincón de la Victoria— permanecerán abiertos en horario vespertino, según los datos facilitados por el Sindicato Médico de Málaga (SMM). En el conjunto de la provincia, la organización calcula que unos 45 centros suprimirán la actividad ordinaria en horario de tarde durante el periodo estival.

Los siete centros de salud del Distrito Sanitario Málaga que permanecen abiertos de 15.00 a 20.00 horas para atención no demorable o urgente son Puerta Blanca, Cruz Humilladero, El Palo, Churriana, La Roca, Colonia Santa Inés-Teatinos y Rincón de la Victoria

El resto de los centros de salud de la capital limitan su actividad a la mañana, entre las 8:00 y las 15:00 horas. Este horario reducido entró en marcha el pasado 29 de junio y se prolongará hasta el próximo 11 de septiembre, según ha detallado el sindicato.

Horario de atención y puntos de urgencias en Málaga

En cuanto a los servicios de urgencias durante la noche, permanecen operativos cinco puntos para Málaga capital y Rincón de la Victoria: Puerta Blanca, Cruz de Humilladero, El Palo, Churriana y Rincón de la Victoria. Estos dispositivos funcionan de 20.00 a 8.00 horas

“Esto es una cosa que se ha convertido en habitual durante todos los años, desde hace ya tiempo, pero no quiere decir que sea algo normal”, subraya María Ángeles Bernal, vocal de Atención Primaria del Sindicato Médico de Málaga. A su juicio, esta reducción de los horarios “dificulta aún más” el acceso de la población a las consultas.

En este sentido, Bernal recuerda que muchos pacientes no pueden acudir a su centro por la mañana debido a sus obligaciones laborales. “Si durante todo el año tenemos un horario de apertura de 8.00 a 20.00 horas, las necesidades no cambian porque llegue el verano”, sostiene.

El Sindicato Médico denuncia la falta de sustituciones

La representante sindical también aclara que los centros que continúan abiertos por la tarde no mantienen la actividad habitual, sino que reservan ese horario para la atención urgente o no demorable. “Se quita lo que es la atención ordinaria, es decir, la consulta programada”, señala.

Para la vocal del SMM, esta reorganización evidencia una “falta de inversión” en el Plan de Verano elaborado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para cubrir las vacaciones de los profesionales sanitarios, que el sindicato ya calificó hace unas semanas de “insuficiente”.

Centro de Salud de Campanillas / Alfonso Vázquez / LMA

“Si el centro de salud no se puede mantener abierto es porque no hay sustituciones suficientes para garantizar su apertura durante todo el horario habitual”, explica Bernal. Los médicos que siguen trabajando por la mañana, añade, deben asumir parte de la carga asistencial de los compañeros que están de vacaciones y “sobrellevar la falta de sustituciones”.

La vocal del SMM reclama una mayor inversión en el Plan de Verano, no solo para poder realizar suficientes sustituciones, sino también para “reforzar” los puntos de urgencias extrahospitalarios. Según advierte, el cierre de las consultas ordinarias por la tarde provoca que un mayor número de pacientes acudan a estos servicios ante la imposibilidad de conseguir una cita en su centro de salud

Por todo ello, Bernal pide una previsión “real” ajustada a las necesidades asistenciales y más contrataciones de sustitución para que los centros puedan ofrecer “un funcionamiento normal” a los pacientes. El sindicato denuncia que el cierre vespertino se ha convertido en una “práctica habitual” que limita el acceso de la población a la Atención Primaria.

Unos 45 centros de salud suprimen la actividad ordinaria por la tarde en la provincia

En total, en toda la provincia el sindicato estima que se cerrarán unos 45 centros este verano. En el Área Norte de Málaga, permanecerá abierto por la tarde el centro de salud Campillos, donde se mantendrán las continuidades asistenciales. Los consultorios, por su parte, permanecerán cerrados por la tarde, como ocurre durante el resto del año.

En la Axarquía, no habrá consultas por la tarde en los centros de salud de Casabermeja, Colmenar, Riogordo, Torre del Mar, Almayate y Vélez-Norte. No obstante, los puntos de urgencias continuarán abiertos durante el periodo estival. Por su parte, en la Serranía, el centro de salud Ronda Norte abrirá los martes y/o jueves en horario de tarde para la continuidad asistencial de Medicina de Familia y Pediatría.

Qué centros de salud cierran por la tarde en la Costa del Sol

En el Distrito Costa del Sol, los cierres se aplicarán en diferentes fechas dependiendo del centro. Según los datos facilitados por el SMM, La Lobilla permanecerá cerrada por la tarde del 27 de julio al 13 de septiembre; Fuengirola Oeste, del 13 de julio al 20 de septiembre; La Cala, del 20 de julio al 13 de septiembre; Los Boliches, del 29 de junio al 13 de septiembre; Los Pacos, del 29 de junio al 27 de septiembre; y Torrequebrada, del 6 de julio al 13 de septiembre. En los centros de Leganitos, Ricardo Soriano y La Carihuela, el cierre se limitará a las tardes de los viernes.

Por último, en el Valle del Guadalhorce, las consultas permanecerán cerradas por la tarde en todos los centros de salud para la actividad ordinaria, aunque, según el SMM, no se descarta hacer continuidad asistencial. Los puntos de urgencias seguirán abiertos de lunes a viernes desde las 15.00 hasta las 8.00 horas del día siguiente, mientras que los sábados, domingos y festivos funcionarán durante las 24 horas.

La Junta defiende el Plan de Verano

Por su parte, la Consejería de Sanidad ha recordado que el Plan Verano tiene como objetivo “garantizar la continuidad asistencial” en toda Andalucía durante los meses estivales. Para ello, las previsiones se han elaborado a partir del análisis de la demanda asistencial registrada en veranos anteriores, lo que permite, según la Junta, una planificación “flexible”, capaz de activar recursos adicionales si la presión asistencial lo requiere.

“Esta planificación permite compatibilizar el descanso vacacional de los profesionales con el mantenimiento de la actividad asistencial, reorganizando recursos humanos y sanitarios sin afectar la calidad del servicio”, han subrayado.

Asimismo, han precisado que a esta reorganización de horarios, que incluye la limitación al horario de mañana de algunos centros de salud de la provincia, se unen una serie de medidas que incluyen la realización de más de 7.200 contratos para cubrir vacaciones este verano, lo que supone un 24,5% más respecto al año anterior.