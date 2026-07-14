Espetos de Málaga, una forma exitosa de combatir el paro, con sueldos que rondan los 2.000 euros

Antonio Benavides, de 75 años, recuerda que el nombre tradicional del oficio es ‘amoragaor’, de cuando «las moragas se hacían antiguamente en el suelo».

Este hijo de pescador, que entró como pinche de cocina en Casa Pedro con 14 años, formó como ‘amoragaores’ a dos de sus hijos, que se ganan la vida con una profesión que hoy se conoce más como ‘espetero’.

Antonio Benavides hijo dirige a los alumnos del XIX Curso de Espeteros de Amfremar. / Aroha Moreno

Precisamente, tanto él como su hijo Antonio formaron la pasada semana en el merendero Casa Manuel de la Lonja, en El Palo, a 15 futuros profesionales, dentro del XIX Curso de Espeteros de la ONG Amfremar.

«Empezamos en 2006 y solo se ha fallado el año de la Covid», cuenta Fernando Gutiérrez, antiguo profesor del Safa-Icet del Palo y responsable de Amfremar.

Como explica, con este curso de lunes a viernes, durante dos horas y media, subvencionado en parte por el Distrito de Málaga Este, se forma a parados, en un oficio en el que se gana dinero; pero en el que escasea el relevo generacional: «La gente no quiere espetar porque en julio y agosto no hay quien soporte el calor», argumenta.

Espetar o amoragar requiere una alta resistencia frente al calor, cuenta Antonio Benavides, hijo, uno de los profesores del XIX Curso de Espeteros de Amfremar. / Aroha Moreno

Quizás por eso, de los 15 alumnos, 11 eran extranjeros. «Todos ellos son personas extraordinarias», cuenta emocionado Antonio Benavides, padre.

Muy cerca, su hijo Antonio, con el rostro perlado de sudor, certifica que «es algo que te tiene que gustar porque no todo el mundo soporta el calor ni el estrés». Eso sí, de media un espetero o amoragaor puede ganar «2.000 o 2.200 euros al mes», calcula.

El XIX Curso de Espeteros de Amfremar ha tenido lugar en el merendero Casa Manuel de La Lonja, uno de los más veteranos de El Palo. / Aroha Moreno

El primer día, explica, les enseña a colocar bien las sardinas en los espetos, «siempre con la espina por encima, para cuando se le dé la vuelta no se caiga». Luego, seguirán los jureles, brecas y pargos. Hoy toca brecas.

«Es una buena experiencia»

Pero, ¿qué piensan los alumnos? Para Madiha, una marroquí de 34 años, que confiesa que «es la primera vez» que cocina «así el pescado», es «una buena experiencia», y resalta la amabilidad y profesionalidad de los profesores.

Los 15 alumnos estuvieron la semana pasada siguiendo el XIX Curso de Espeteros de Amfremar. / Aroha Moreno

A su lado está el argelino Mohamed, de 30 años, que también remarca la calidad de los profesores, y las ganas de estrenarse con los espetos.

Para Lamine Ndiaye, antiguo pescados senegalés, es algo nuevo.

Marcelo, argentino de 23 años, cuenta que lo que le ha «sorprendido es la falta de personal», en este oficio.

Dos de los alumnos del XIX Curso de Espeteros de Amfremar, con las brecas listas, la semana pasada. / Aroha Moreno

"Espetar es fácil y difícil porque hace mucho calor"

A su lado está Juan, paraguayo de 31 años, que ha trabajado en limpieza en España y resalta que le gusta «aprender para tener experiencia», y resalta que en Paraguay, «se come mucho pescado, pero a la parrilla». Eso sí, a trabajar en los espetos, le ve «muchas posibilidades y una oportunidad».

El merendero Casa Manuel de la Lonja, en El Palo, fundado en 1944, ha prestado las instalaciones para el curso de espeteros de Amfremar. / Aroha Moreno

También le ha gustado mucho la experiencia a Nohaila, una joven marroquí de 25 años, que ha trabajado en un restaurante. «Quiero aprender algo nuevo, es la primera vez», subraya; y piensa que el arte de espetar y preparar el pescado en Málaga «es fácil y difícil porque hace mucho calor».

¿Serán algunos de ellos los próximos espeteros o amoragaores de Málaga? Vista la inserción laboral, es bastante posible.