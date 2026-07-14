Exceltur espera un "buen verano" para los hoteles andaluces y cita a Málaga y Sevilla donde las viviendas turísticas no bajan

La agrupación empresarial Exceltur ha manifestado este martes, durante la presentación de su nuevo infome de análisis del sector de alojamiento hotelero, que espera un verano "positivo" en Andalucía, con un incremento de las ventas del 1%, una tasa algo más moderado que el previsto para en el conjunto del territorio (3,2%), respecto a la pasada temporada estival, que fue "muy buena". Las mejores perspectivas para el verano se concentran en el Mediterráneo peninsular, los destinos urbanos y parte del interior, mientras que archipiélagos y algunos destinos vacacionales anticipan un menor dinamismo que en 2025.

El documento afirma que España se ha visto beneficiada ante la incertidumbre global por su "condición de destino seguro y de confianza", lo que se ha traducido en una intensificación del crecimiento de la demanda extranjera, como de los españoles que, en una parte, han preferido quedarse en su país frente a viajar al exterior.

"La imagen de seguridad y los atractivos de España como destino han superado los efectos negativos sobre la renta disponible para viajar de familias y empresas, consecuencia del Conflicto de Oriente Medio", expone Exceltur.

Por comunidades, lideran el incremento de ventas para el verano la Comunidad Valenciana (12,5%), Murcia (9,5%) y Cataluña (5,9%).

Durante el segundo trimestre de este año, los destinos urbanos han registrado un mejor comportamiento que los vacacionales, con lo que se prolonga la tendencia ya observada a comienzos de 2026. Málaga ha experimentado un crecimento del RevPAR hotelero del 8,5%, lo que lo sitúa entre los mecados de mayor dinamismo junto a Valencia (+18,3 %), Alicante (+17,3 %) y Sevilla (9%), todos ellos caracterizados por el dinamismo de la demanda extranjera en este periodo.

La Costa del Sol, entre las zonas más dinámicas

Los destinos vacacionales recuperan en el inicio de la temporada el dinamismo de sus ingresos (un +3,8% mar-may26), fundamentada en la mejora de los precios y sin incrementar los flujos turísticos.

La Costa del Sol (+13,2%) también está entre las destacadas tras Menorca (+19,1%) y la Costa de Valencia (+13,6%).

Turistas con sus maletas en el Centro de Málaga. / Alex Zea

Las viviendas turísticas (VUT) no bajan en Málaga y Sevilla

El informe de Exceltur también analiza el comportamiento de la oferta de plazas de viviendas de uso turístico (VUT) por destinos urbanos. Hasta la derogación por parte del Tribunal Supremo del registro único de viviendas turísticas, su implementación "estaba depurando el mercado de la oferta ilegal", indica.

Con datos hasta mayo (la sentencia es de finales de ese mes), el número de VUT en las 25 ciudades de mayor relevancia turística cayó en 36.911 plazas (un 10% menos), con caídas generalizadas salvo en Málaga y Sevilla.

Candado guarda llaves de pisos turísticos en pleno centro de Málaga / Álex Zea

Madrid se sitúa a la cabeza con 69,753 (-11,3%) seguido de Barcelona (63.535, -8,%), con Málaga en tercera posición (37.517, un 0,7% más) y Sevilla cuarta 32.682 (un 0,3% más). Valencia es quinta con 29.346 (-15,2%) y Granada sexta con 15.368 (-0,4%).

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Los datos de VUTs que maneja Exceltur son calculados a partir de la publicación de listings de AirDNA y su estructura por cada tipología (casas completas, habitaciones privadas y habitaciones compartidas) para cada ciudad analizada, utilizando los datos del Instituto Nacional de Estadística de plazas por cada tipología para la conversión de listings a plazas.