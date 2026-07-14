La fritura malagueña puede quedarse sin pulpos por primera vez en la historia

Malos tiempos para el pulpo. Así lo relatan los pescadores malagueños al ser consultados sobre cómo se presenta este verano, con ayudas aún por recibir después de un año especialmente complicado por la subida de los gastos. Hay por segundo año consecutivo abundancia de sardinas, boquerones o gambas, pero la fritura típicamente costasoleña va camino de quedarse sin un elemento histórico de entre los cefalópodos que más aprecia el turista.

Recordemos que esta pasada primavera ya se puso sobre la mesa esta problemática en Málaga. En Galicia, las lonjas subastaron en el último ejercicio poco más de un millón de kilos, un 25% menos que durante los años anteriores. La Dirección General de Pesca de Asturias proclamó una alerta oficial sobre el riesgo para quienes se dedican a la captura de pulpos o en suelo gallego se extendió la veda para propiciar la regeneración de los fondos.

El cambio climático desvía al pulpo hacia unas latitudes inéditas durante siglos

Sin embargo, en otros rincones del Atlántico, como consecuencia de las nuevas corrientes, en Inglaterra se han recibido concentraciones de pulpo no vistas en décadas, cuando allí esta variedad marina no suele ser consumida. Detrás de este fenómeno se vuelve a alegar que están cambiando los fondos de mares y océanos a raíz del calentamiento global.

En el Taller Internacional de Gestión de Pesquerías de Pulpo, que en suelo malagueño se desarrolló hace poco más de dos meses una estrategia conjunta, como señalan los armadores de Caleta de Vélez, la propuesta fundamental fue la de emitir una guía global de buenas prácticas para gestionar de forma sostenible estas pesquerías no sólo en Europa.

Málaga, como eje de un encuentro global sobre la dramática situación de este cefalópodo

El encuentro organizado por Marine Stewardship Council (MSC), con la participación del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) y de la Ocean Stewardship Fund, sirvió para acercar posturas entre más de medio centenar de expertos de España, Portugal, Italia, Grecia o Reino Unido, pero también hubo presencia de participantes llegados desde Marruecos y Mauritania, donde presumen de capturarse los mejores pulpos del mundo, o de países mucho más lejanos como México, Indonesia, Vietnam o Filipinas.

Este taller ha servido no sólo para analizar la realidad del pulpo en su contexto internacional, sino también para poner en común estrategias para optimizar su captura. Así se evalúan actualmente las poblaciones en contextos pobres en datos y se intenta propiciar a los gobiernos herramientas que determinen la regeneración de este cefalópodo.

El ejemplo de la Costa del Sol en la regeneración de las gambas al recuperarse el vertido cero

Ante las fluctuaciones en el entorno de la península Ibérica, incluidas aguas mediterráneas, o en el golfo de México, los expertos pretenden ahora identificar las variables ambientales que afectan a la abundancia del pulpo. El conocimiento ecológico local de los pescadores, como relatan varios armadores de Fuengirola o Marbella, es clave para que desde Bruselas se puedan aplicar normativas capaces de llevar a la práctica.

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Coinciden en que hay mucho camino por delante, pero lo cierto es que el consumidor cada vez va a encontrar el pulpo a un mayor precio, convirtiéndose definitivamente en un artículo de lujo, frente a productos como la gamba malagueña, que se ha podido regenerar gracias a la reducción del vertido de aguas residuales, como consecuencia de la sequía y del aprovechamiento de las mismas en agricultura o el regado de los espacios públicos.