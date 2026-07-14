El Gobierno abre a consulta pública la propuesta europea de la Ley de Chips 2.0

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha abierto una consulta con el fin de recabar opiniones de ciudadanos, organizaciones y asociaciones sobre la propuesta del Ejecutivo europeo de la Ley de Chips, según ha informado este martes el Departamento liderado por Óscar López en un comunicado.

La 'Chips Act 2.0' de la Comisión Europea surge como respuesta a la necesidad de consolidar el peso europeo en el mercado de semiconductores avanzados.

En concreto, forma parte del paquete de soberanía digital de la Unión Europea (UE), publicado el 3 de junio, cuyo objetivo es contribuir a una economía digital europea más competitiva, segura y resiliente.

Si bien la Ley de Chips original marcó la primera respuesta coordinada de la UE a vulnerabilidades críticas en la cadena de suministro mundial de semiconductores, diversos análisis estratégicos de alto nivel --como el 'Informe de Competitividad Digital Europea', la comunicación sobre la política industrial y la evaluación del 'Chips Act 1.0'-- han identificado la necesidad de revisarla para abordar dos problemas clave.

En primer lugar, Transformación Digital ha indicado que la UE sigue dependiendo de terceros países en ámbitos clave como el diseño y la fabricación de semiconductores.

Además, el Gobierno ha explicado que es "necesario" seguir reforzando las capacidades de preparación ante crisis, pues la capacidad de producción de semiconductores en la UE es "limitada" y está geográficamente "muy concentrada".

Para hacer frente a los retos descritos, la nueva Ley de Chips hace mayor hincapié en medidas que incrementen la demanda de semiconductores entre los países europeos y complementa el enfoque de la anterior norma, que se centraba fundamentalmente en la oferta.

Esta nueva propuesta pone el foco en reforzar la posición estratégica de la UE en la cadena de valor de los semiconductores.

Impulsar la producción

El texto que se somete a consulta introduce un conjunto de medidas dirigidas a impulsar la producción y la industrialización, fortalecer la investigación y la innovación, garantizar la seguridad del suministro y reforzar la resiliencia de la cadena de valor de los semiconductores en la Unión Europea.

A nivel europeo, la Chips Act ha contribuido a movilizar más de 52.000 millones de euros en inversión pública y privada; ha creado unos 46.000 puestos de trabajo directos e indirectos y ha reforzado la capacidad de investigación e innovación de Europa en materia de semiconductores.

España ha contribuido de forma significativa al desarrollo del ecosistema europeo de semiconductores mediante su participación en las líneas piloto europeas de fotónica integrada y chips cuánticos, impulsadas en el marco de la 'Chips Joint Undertaking'.

IMEC

Asimismo, esta aportación se ha consolidado a través de las inversiones de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) en proyectos estratégicos, entre los que destacan el futuro Centro de Desarrollo e Innovación en Microelectrónica que gestionará IMEC en Málaga, la ampliación de las actividades en España de Diamond Foundry para fabricar componentes de microchips, o la entrada en el capital de la empresa española de microelectrónica Openchip y en las compañías de fotónica Sparc y Attypic, entre otras.

Estas iniciativas contribuyen a reforzar las capacidades industriales y tecnológicas europeas y consolidan la posición de España como un actor relevante en la cadena de valor de los semiconductores.