El Hospital Regional de Málaga, primero de Andalucía y segundo de España en trasplante de médula ósea

Nuevo hito en el Hospital Regional Universitario de Málaga. El centro malagueño se ha consolidado como uno de los principales referentes nacionales en trasplante de progenitores hematopoyéticos, conocido comunmente como trasplante de médula ósea. El centro realizó durante 2025 un total de 144 procedimientos, de los que 98 fueron trasplantes alogénicos, es decir, con células procedentes de un donante.

Estas cifras sitúan al Hospital Regional como el primer centro de Andalucía y el segundo de España con mayor actividad en trasplantes de médula ósea de donante, solo superado por el Hospital la Fe de Valencia.

Málaga lidera los trasplantes con donantes no emparentados

Además, el hospital malagueño lideró la actividad nacional con donantes no emparentados con el paciente, es decir, sin vínculo familiar con el receptor. En total, realizó 59 trasplantes de este tipo durante el pasado año, la mayor cifra de todo el país.

El trasplante de médula ósea puede realizarse con células madre sanas del propio paciente, lo que se conoce como trasplante autólogo, o con células de un donante, denominado trasplante alogénico En el caso del Hospital Regional, de los 98 trasplantes alogénicos practicados 2025, el 60% se llevó a cabo con donantes no emparentados.

Para qué sirve el trasplante de médula

Según explica el hospital, el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos constituye una alternativa terapéutica con intención curativa para numerosas enfermedades de la sangre y del sistema linfático, como distintos tipos de leucemia o linfoma. También se emplea para tratar patologías no tumorales, entre ellas la aplasia medular.

El procedimiento consiste en sustituir las células sanguíneas enfermas del paciente por células sanas procedentes de un donante compatible, capaces de regenerar la médula ósea y reconstruir el sistema inmunológico.

Así se realiza el complejo proceso del trasplante de médula

Se trata de un proceso complejo que comienza antes del propio trasplante. Previamente, el paciente recibe un tratamiento específico para eliminar las células enfermas y preparar el organismo para recibir las nuevas, según detalla el Hospital Regional en un comunicado.

Posteriormente, las células donadas se administran mediante una transfusión y migran hasta la médula ósea, donde comienzan a producir sangre sana y nuevas defensas.

Fachada del Hospital Regional de Málaga. / L.O.

Aunque es un procedimiento complejo, los avances registrados durante las últimas décadas han permitido mejorar “de forma significativa” tanto los resultados como las expectativas de curación, según destaca el centro sanitario.

Una nueva estrategia amplía las posibilidades de trasplante

Uno de los principales avances incorporados por el Hospital Regional de Málaga ha permitido ampliar considerablemente las posibilidades de encontrar un donante para cada paciente.

Se trata de la implantación de una nueva estrategia para prevenir la enfermedad de “injerto contra receptor”, que es una de las complicaciones más importantes del trasplante de médula ósea.

Esta estrategia, que permite prevenir esta enfermedad, hace posible recurrir a donantes con una ligera diferencia de compatibilidad inmunológica sin reducir las probabilidades de éxito del procedimiento.

Más pacientes pueden acceder a un trasplante en el Hospital Regional de Málaga

“La incorporación de esta profilaxis ha supuesto un cambio muy importante porque nos permite ofrecer un trasplante a pacientes que antes tenían muchas más dificultades para encontrar un donante adecuado, manteniendo unos resultados equiparables a los obtenidos con donantes completamente compatibles”, ha subrayado la jefa de la Sección de Trasplante Hematopoyético del Hospital Regional Universitario de Málaga, María Jesús Pascual, pionera en la implantación de esta estrategia en el centro.

Gracias a esta estrategia, el Hospital Regional se ha convertido en el primer centro de España en número de trasplantes realizados con donantes no emparentados. Durante 2025, cerca de la mitad de estos procedimientos se efectuaron con donantes que presentaban una compatibilidad HLA 9/10.

Esta opción resulta “especialmente útil”, según el hospital, cuando no existe un donante completamente compatible o cuando el trasplante debe realizarse con urgencia.

Innovación y coordinación para mejorar las opciones de curación

Por su parte, el jefe del servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Regional Universitario de Málaga, Manuel Isidro Muñoz, ha destacado que “cada avance que incorporamos significa que más pacientes pueden encontrar un donante y acceder a un tratamiento con intención curativa cuando antes no era posible”.

“Estos resultados son fruto del trabajo coordinado de un equipo multidisciplinar y del compromiso del Hospital Regional por seguir incorporando innovación para ofrecer a los pacientes las mejores opciones terapéuticas”, concluye.