Juanma Moreno inaugura las obras de ampliación de la autovía del Guadalhorce a su paso por Casapalma y Cerralba

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado esta mañana las obras del tramo de autovía que conecta Casapalma con el municipio de Cerralba a su paso por la localidad de Cártama. Serán cuatro kilómetros de autovía de doble calzada en la A-357, que es la que conecta la capital con Ronda y Campillos. La inversión de la Junta para la ejecución de esta obra asciende a los 50,45 millones de euros. "Es una obra de conexión fundamental entre los municipios del Valle del Guadalhorce, la Serranía, Málaga capital y la Costa del Sol", ha reivindicado.

Esta inauguración es el primer acto institucional de Moreno tras el incendio de Los Gallardos, que ya está estabilizado y que se ha saldado con 13 fallecidos. También es el primer acto público del nuevo consejero de Fomento y Movilidad, el malagueño Mario Muñoz-Atañet, para quien el presidente ha tenido palabras de afecto. "Mario es un magnífico profesional y tiene todos los ingredientes para hacerlo francamente bien en beneficio de todos los andaluces", ha expresado Moreno. Tras cinco años y medio como viceconsejero de la misma cartera que ahora ostenta, Muñoz-Atañet ha estrenado sus funciones en la XIII Legislatura con la inauguración de las obras de la autovía del Guadalhorce.

Francisco de la Torre junto a Juanma Moreno en la inauguración de las obras del tramo Casapalma-Cerralba / Álex Zea

En el evento también han estado presentes el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que confirmó ayer se volverá a presentar a las municipales de 2027; el presidente de la Diputación, Francisco Salado; el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo; y la recién revalidada en su cargo de consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, que ahora también ostenta la tercera vicepresidencia de la Junta de Andalucía y se ha convertido en una de las mujeres más notorias y poderosas del nuevo equipo de Gobierno andaluz.

Una obra tardía

Las obras se han adjudicado a la UTE formada por Copisa, Constructora Pirenaica y Arpo Empresa Constructora. El desdoblamiento de la carretera A-357, entre Casapalma y Cerralba, llega 16 años después de que se adjudicara el proyecto por primera vez en 2010 y quedara sin ejecutar. La Consejería de Fomento reactivó el proyecto en febrero de 2024 con su actualización técnica y ambiental, y a mediados de 2025 autorizó el gasto para licitar unas obras que se han financiado con fondos propios de la Junta. "Esta zona lleva años reclamando esta intervención clave para el desarrollo y la seguridad y la conexión del interior con la costa de Málaga", ha expresado Moreno.

El proyecto contempla una autovía de doble calzada con dos carriles por sentido de 3,5 metros, arcenes exteriores de 2,5 metros, interiores de un metro, una mediana de diez metros y bermas de un metro. Uno de los puntos más destacados de la obra será la construcción de un nuevo viaducto de 250 metros sobre el río Grande, aunque el trazado se separará de la carretera actual para salvar el cauce y dar continuidad al nuevo tramo de autovía.

Próximo tramo: Cerralba-Zalea

Según ha expresado el presidente de la Junta, el siguiente tramo de obras ya se encuentra en redacción. Se trata del tramo entre el municipio de Cerralba y Zalea, que también serán cuatro kilómetros de extensión. También se trabaja en la duplicación de los accesos a Ronda a través de la A-367 y en la A-384 en Puerto Seco. Moreno estima que la finalización de las obras dará servicio a más de 30.000 coches diarios, aunque la Junta asegura que el tramo soporta picos de hasta 80.000 vehículos diarios en la parte ya desdoblada y mantiene intensidades superiores a los 25.000 vehículos al día hasta Pizarra.

El gran reto de movilidad: conectar Málaga con sus áreas metropolitanas

Málaga no se entiende sin los grandes municipios que conforman su área metropolitana. Por esa misma razón, la conectividad en los pueblos del cinturón de la capital es imprescindible para el devenir de sus ciudadanos. Juanma Moreno ha recordado este martes que el gran reto de la movilidad es precisamente ese: conectar la ciudad a su entorno a través de nuevas y mejores vías de circulación por carretera. El presidente de la Junta ha hecho referencia al Plan de Autovías y Ejes de Gran Capacidad que, con un presupuesto de 300 millones de euros, prevé dotar de comunicación a 39 kilómetros del territorio andaluz. En la provincia se prevé efectuar la plataforma reservada de acceso a Málaga por la A-357 y las obras del carril BUS-VAO de Alhaurín de la Torre por la carretera A-404, además de la autovía del Guadalhorce que hoy se inaugura.

Bromas y raíces de Juanma Moreno

Es vox pópuli que el Valle del Guadalhorce es el "talismán" de Juanma Moreno. El Ejecutivo andaluz aprovecha las campañas y las inauguraciones institucionales para recordar sus raíces a los medios. Aunque esta vez lo ha hecho con picardía. "Querido consejero y empresa adjudicataria, yo que vengo con mucha frecuencia por estas zonas por razones obvias, estaré observando de manera natural y sin ningún tipo de presión cómo van evolucionando las obras", ha bromeado.