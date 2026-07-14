Málaga aprueba la financiación del soterramiento de Valle-Inclán: las obras se prolongarán hasta 2030

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado esta mañana la modificación del Plan Cuatrienal de Inversiones del Presupuesto municipal de 2026, un trámite necesario para destinar el dinero al soterramiento de la avenida Valle-Inclán y poder iniciar así la licitación y las obras.

Uno de los puntos negros del tráfico en Málaga

La avenida Valle-Inclán es, desde hace años, uno de los principales focos de congestión de la ciudad. Por esta vía circulan a diario más de 55.000 vehículos, que enlazan el tráfico metropolitano procedente de los municipios situados al este de la capital con el resto de la ciudad, lo que la ha convertido en un cuello de botella recurrente, especialmente en su cruce con el Camino de Suárez y Martínez de la Rosa. Vecinos de distritos como Bailén-Miraflores y asociaciones del entorno llevan tiempo reclamando una solución definitiva para este tramo.

A esta situación se suma que el crecimiento urbanístico previsto en la zona norte de la ciudad, con proyectos como el Nuevo Hospital o la ampliación de La Rosaleda, aumentará todavía más la presión sobre esta zona en los próximos años, lo que ha llevado a distintos informes técnicos a señalar el soterramiento como una actuación necesaria para evitar el colapso circulatorio del entorno.

Tráfico intenso en la Avenida valle Inclán de la capital / Álex Zea

El presupuesto total del proyecto asciende a casi 27 millones de euros, una cantidad que se irá abonando de forma escalonada en los próximos años: 896.500 euros en 2027; algo más de 9 millones de euros en 2028; más de 16 millones de euros en 2029; y el resto hasta completar los 26,7 millones de euros en 2030, cuando está previsto que finalicen los trabajos.

Un paso inferior y un carril soterrado para descongestionar la zona

El proyecto plantea una transformación completa del actual cruce de Valle-Inclán. La actuación incluye la construcción de un paso inferior para la vía principal, que permitirá a los vehículos circular sin detenerse en el cruce, y un ramal soterrado, es decir, un carril bajo tierra, para el tráfico que llega desde Torremolinos con destino al centro.

El Ayuntamiento no se limita a mejorar la circulación rodada: también prevé reorganizar la superficie una vez soterrada la vía, con el objetivo de facilitar el paso entre las barriadas de Miraflores y Carlinda y reforzar la seguridad de los peatones en todo el entorno.

Tráfico intenso en la Avenida valle Inclán de la capital / Álex Zea

31 meses de ejecución, repartidos en dos fases

La licitación se realizará mediante un contrato mixto de Proyecto y Obra, con una duración neta estimada de 31 meses: nueve meses para redactar y visar el proyecto de construcción, y 22 meses para ejecutar las obras. Este plazo no incluye los trámites administrativos intermedios que puedan surgir durante el proceso.

Con esta aprobación, el Consistorio avanza en el cumplimiento del Programa de Gobierno 2023-2027, que incluía esta actuación entre sus compromisos en materia de movilidad e infraestructuras.