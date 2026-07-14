Málaga avanza en la rehabilitación del interior del Panteón de la familia Heredia, uno de los mausoleos más emblemáticos del Cementerio de San Miguel

El Panteón de la familia Heredia, uno de los mausoleos más destacados del Cementerio Histórico de San Miguel, está a punto de comenzar una rehabilitación integral de su interior que devolverá su esplendor original a paredes, bóvedas y cúpula.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado esta mañana ajustes en las anualidades previstas dentro del Plan de Inversiones para financiar esta actuación, cuyo plazo de ejecución será de 12 meses. Para poner en marcha la actuación se destinan 244.583,48 euros en la anualidad de 2026 y 117.605,95 euros en la de 2027.

Un mausoleo levantado en memoria del gran impulsor de la industria malagueña

El Panteón Heredia, construido en 1852 y adosado a la capilla del cementerio, está considerado una de las construcciones funerarias más destacadas de todo el recinto. Se trata de un templo de estilo clásico dórico, con columnas y elementos de fundición realizados en la propia fábrica de los Heredia, cuyo diseño llegó desde Londres aunque su construcción fue dirigida por el arquitecto Cirilo Salinas.

El mausoleo fue erigido para honrar la memoria de Manuel Agustín Heredia, uno de los grandes empresarios malagueños del siglo XIX y considerado impulsor de la Revolución Industrial en España, con negocios que abarcaron desde ferrerías hasta compañías navieras. A su muerte en 1846, sus herederos encargaron este monumento en su recuerdo, en el que también reposan otros miembros destacados de la familia, entre ellos los primeros marqueses de Casa Loring.

Cementerio de San Miguel, vistas desde el mirador lateral / Alfonso Vázquez

La familia Heredia, junto a los Larios, representó a la gran burguesía industrial que transformó Málaga en el siglo XIX, convirtiendo la ciudad en una potencia económica solo superada por Barcelona en aquella época. Precisamente esa pujanza económica quedó reflejada en el propio Cementerio de San Miguel, donde estas familias levantaron algunos de los mausoleos más suntuosos del camposanto como muestra de su posición social.

Un cementerio histórico de gran valor patrimonial

El Cementerio de San Miguel, inaugurado en 1810 tras una Real Cédula de Carlos III que prohibía los enterramientos en iglesias y conventos, está considerado uno de los principales camposantos histórico-monumentales de España. En su interior conserva cerca de 250 panteones construidos a lo largo de los siglos XIX y XX en distintos estilos historicistas, obra de reconocidos arquitectos de la época. Fue incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en 2015, y en la actualidad funciona como columbario tras el cese de los enterramientos.

Con esta rehabilitación, el Ayuntamiento de Málaga continúa su labor de conservación de uno de los conjuntos monumentales más singulares de la ciudad, recuperando un espacio que forma parte esencial de la memoria histórica y empresarial de Málaga.