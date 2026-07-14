Una médica agredida por un paciente en Málaga comparte su testimonio: “Me dio de lleno en la cara”

Intentó esquivar el golpe, pero, al encontrarse atrapada entre la camilla y la pared, no pudo evitarlo. “Un puñetazo que me dio de lleno en la cara”, relata la médica de familia del consultorio de Villanueva del Rosario que hace unos días fue agredida por un paciente. La facultativa ha decidido compartir su testimonio y explicar en un vídeo lo ocurrido y el profundo impacto físico y emocional que le ha causado.

La agresión le provocó una fractura de los huesos nasales y diversas lesiones faciales. “Yo intenté apartarme, pero al estar entre la camilla y la pared que estaba detrás, no tenía margen de maniobra para intentar apartarme y me dio de lleno en la cara”, cuenta la doctora en un vídeo difundido por el Colegio de Médicos de Málaga.

En los primeros instantes, el dolor apenas le permitía comprender lo que acababa de ocurrir. Su reacción instintiva fue cubrirse el rostro con las manos. “Cuando ya pude ver un poco más nítido, abrí los ojos y me vi toda llena de sangre”, relata.

Fractura de los huesos nasales y diversas lesiones faciales

La expresión de uno de sus compañeros terminó de confirmarle la gravedad de la situación. “Vi cómo me estaba mirando y ya sabía que había pasado algo grave porque se le cambió la cara”, explica la facultativa.

No obstante, las heridas físicas son solo una parte de las consecuencias que le ha dejado la agresión. La médica reconoce que atraviesa una montaña rusa emocional y que todavía le cuesta gestionar todo lo sucedido.

“Es un abanico de emociones”, admite la facultativa, que comparte que a veces se siente mal, otras triste y otras veces con rabia. “Depende de cuando me preguntes”, señala la doctora, que admite que le está costando “un poco” gestionar la situación.

El miedo a volver a pasar consulta tras la agresión

Confía en que el paso del tiempo le permita ir asimilando la experiencia y recuperar poco a poco la normalidad. Sin embargo, hay una secuela que le preocupa especialmente: el temor con el que tendrá que regresar a su puesto de trabajo. “Lo que más me preocupa es el miedo con el que ahora tengo que volver a ejercer mi profesión”, señala.

La profesional ha querido dar visibilidad al Teléfono de Atención Urgente (TAU) específico para agresiones con el que cuenta el Colegio de Médicos de Málaga y que funciona de 8.00 a 20.00 horas los 365 días del año. “Inmediatamente que me pasó llamé y la verdad que el trato excelente. La abogada que me está asesorando no puede ser mejor, de verdad, tanto a nivel profesional como personal”, afirma.

La médica llama a denunciar cualquier agresión:“Hay que denunciarlo todo”

“No es normal los datos que estamos recopilando ahora, es que se han disparado de forma prácticamente exponencial el número de agresiones que estamos recibiendo día a día”, lamenta la médica, que recuerda que, además, la mayoría de agresiones no se denuncian.

Por ello, anima a los profesionales a denunciar siempre, ya sea un ataque físico o verbal. “Hay que denunciarlo todo porque no se puede tolerar. Nada está justificado”, insiste la profesional. “No podemos pasar consultas con la incertidumbre y el miedo de qué nos va a pasar”, defiende.

También pide que se refuercen las medidas seguridad y de protección en los centros sanitarios. “Ninguna medida es poca y ninguna medida sobra”, sostiene. “Somos nosotros los que tenemos que cuidar a los pacientes y que mínimo que bajo unas condiciones de seguridad”, concluye.

El Colegio de Médicos reclama más seguridad

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro, ha calificado los hechos de “absolutamente intolerables” y ha recordado que la organización colegial mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier tipo de agresión, ya sea física, verbal o psicológica.

“Detrás de cada agresión hay un profesional que puede quedar marcado para siempre. No podemos permitir que nuestros médicos y médicas acudan a su puesto de trabajo con miedo. Quienes cuidan de la salud de la ciudadanía merecen desarrollar su labor en un entorno seguro y protegido”, ha subrayado Navarro. “Ninguna discrepancia, ninguna demora ni ninguna situación asistencial justifican una agresión. Defender a nuestros médicos y médicas es defender la sanidad de todos”, ha añadido.

El Colegio de Médicos de Málaga ha vuelto a reclamar el refuerzo de las medidas de prevención y seguridad en los centros sanitarios, especialmente en aquellos donde los profesionales desarrollan su actividad en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Asimismo, ha recordado que ponen a disposición de todos sus colegiados un servicio gratuito de apoyo psicológico para acompañar a los médicos y médicas que sean víctimas de cualquier agresión durante el ejercicio de su profesión a través del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME).