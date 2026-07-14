¿Qué opinan los malagueños de que De la Torre vuelva a presentarse a las elecciones?

Málaga volverá a abrir sus urnas en las elecciones municipales de mayo de 2027 y Francisco de la Torre, a sus 83 años, volverá a presentarse. Desde el 4 de mayo del 2000, Paco de la Torre, como es más conocido, ha estado al frente del ayuntamiento de la capital. ¿Se mantendrá en el cargo por cuatro años más o la Casona del Parque tendrá un nuevo alcalde a partir del año que viene?

Para poner en contexto, mientras que en Málaga sólo ha habido una única persona al mando del consistorio desde que Paco de la Torre sucedió a Celia Villalobos, España ha tenido ocho gobiernos diferentes (una legislatura de Aznar, dos de Zapatero y Rajoy y tres del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez). Pero, ¿qué opinan los malagueños del actual regidor malagueño y su decisión de volver a presentarse?

¿La experiencia pesa más que la edad?

La edad media de jubilación en España, según datos oficiales del Minesterio de Inclusión, Seguridad Social y Migracios, se sitúa en los 65,5 años. Pero eso a Paco de la Torre no le afecta, ya que con 83 años sigue al pie del cañón en la política municipal. Esa experiencia, tras seis elecciones municipales y encarrilando su séptima candidatura, es algo que valoran algunos de sus votantes. "Aún teniendo la edad que tiene, lo veo bastante bien. Además, teniendo un buen equipo que le respalde, creo que la edad no le va a pesar", explica Manuel, vecino del barrio del centro.

Sin embargo, no a todos los malagueños le convence esta idea. "Yo creo que, siendo del partido que sea, ya con 83 años es hora de dar el relevo", enfatiza Sergio un vecino de la ciudad, "la gente confía más en lo que ha sido, que en lo que otra persona pueda aportar".

Málaga antes de la Torre

"La Málaga de los 2000, no tiene que ver con la que es ahora", resume Manuel al valorar la evolución de la ciudad durante los 26 años de gobierno de Paco de la Torre. Museos, nuevos equipamentos culturales, la remodelación del centro histórico, la llegada de inversiones privadas o la expansión del Parque Tecnológico han cambiado por completo la imagen de una ciudad totalmente diferente a la de comienzos de siglo.

"Te paseas por el centro y cada vez te sientes menos malagueño y más extranjero en tu propia ciudad"

Sin embargo, no hay unimidad entre los malagueños. Para muchos vecinos el crecimiento económico y turístico ha tenido una cara menos amable. "Te paseas por el centro y cada vez te sientes menos malagueño y más extranjero en tu propia ciudad", lamenta un comerciante del centro de la ciudad, que el comercio tradicional ha dado paso a supermercados, franquicias y tiendas orientadas al turismo.

La vivienda y el turismo

La vivienda y el turismo son los dos aspectos más cuestionados del mandato de Paco de la Torre. Se trata de una crítica de tanto quienes apoyan su continuidad como quienes consideran que ha llegado el momento de un relevo en la Alcaldía.

Durante los últimos años, las protestas por el acceso a una vivienda digna han ganado protagonismo en la ciudad. El encarecimiento de los alquileres, la expansión de los apartamentos turísticos y la creciente dificultad para acceder a una vivienda han alimentado un malestar que atraviesa a buena parte de la sociedad malagueña. "La gente no se puede permitir vivir en Málaga", denuncia una de las vecinas consultadas.

MLG 25-06-2026.-El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, preside el pleno ordinario del mes de junio de 2026. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento / Álex Zea / LMA

Según cuentan a este periódico, el Ayuntamiento no ha actuado de manera correcta frente a este fenómeno. "Que diga a los ciudadanos que nos vayamos a vivir a Coín si no podemos vivir en Málaga dice muy poco del alcade", critica una joven malagueña. Otra vecina afectada directamente por el aumento de las viviendas turísticas, asegura que convivir con este modelo se ha convertido en un problema cotidiano. "Yo vivo en un edificio con pisos vacacionales y es horroroso. No miran por los que vivimos aquí".

¿Paco de la Torre o el Partido Popular?

Uno de las cuestiones que sobrevuela el debate es hasta qué punto las personas votan al Partido Popular o a Francisco de la Torre. Tras más de dos décadas al frente de la alcaldía, las personas identifican la gestión municipal más con el propio alcalde que con la siglas de su partido.

"Gran parte de que el Partido Popular siga aquí en Málaga es por Paco de la Torre. Al final es la figura que todo el mundo conoce, independientemente muchas veces del propio partido", señala Sergio.

Incluso entre quienes consideran que ha llegado el momento de un relevo existe la percepción de que la continuidad del PP al frente del Ayuntamiento de Málaga ha estado vinculada a la imagen del alcalde. "La experiencia pesa entre sus votantes", explica otro vecino.