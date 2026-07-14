VERANO
El parque acuático flotante de Málaga repleto de toboganes, pasarelas y camas elásticas sobre el mar: horarios, ubicación y precios
Estas atracciones de agua que se pueden disfrutar de lunes a domingo se encuentran junto a la playa
Deslizarse por toboganes hinchables, cruzar pasarelas resbaladizas y saltar en camas elásticas sobre el mar es posible en las playas de Málaga gracias a Costa Water Park, un parque acuático flotante de trampolines instalado en los litorales más reconocidos de Benalmádena, Fuengirola y Marbella.
Este recinto de ocio acuático, que está disponible durante todo el verano, desde junio hasta septiembre, cuenta con una amplia variedad de atracciones para toda la familia, como trepadoras, bolas giratorias, hinchables y toboganes.
Toboganes gigantes, retos y juegos sobre el mar en este parque de Málaga
Una extensa oferta de juegos para todas las edades que se pueden disfrutar sobre el mar, lo que lo convierte en el plan favorito de malagueños y visitantes para vivir una refrescante jornada de aventuras y retos.
"Disfruta y deslízate por nuestros toboganes gigantes, solo o con más amigos. Aprende a mantener el equilibrio sobre tablas de surf y muchas más actividades", señalan desde esta empresa, que ha hecho de algunas de las playas más visitadas de Málaga verdaderos referentes de ocio y diversión.
Horario y playas donde se instala Costa Water Park en Málaga
Este parque hinchable acuático está abierto de lunes a domingo en horario de 11.00 a 20.00 horas, siempre que las condiciones climáticas y del mar lo permitan.
Unas instalaciones que se localizan en la playa del Bil Bil de Benalmádena, la playa de Puerto Banús, en Marbella, y las playas de Fuengirola, Carvajal y Los Boliches, en Fuengirola.
Precios por hora y pase de día en este parque acuático de la Costa del Sol
Este parque acuático se puede visitar tanto por horas como durante toda la jornada al completo. De ese modo, la tarifa por horas en los parques de los tres municipios de la Costa del Sol es de 20 euros por persona y hora.
Por su parte, el pase para todo el día tiene un precio de 35 euros en todas las localidades a excepción de la playa de Puerto Banús, que aumenta hasta los 40 euros.
Entradas, chaleco salvavidas y normas para menores en el parque
Estas entradas se pueden adquirir en las taquillas instaladas en la playa, junto al parque. Para poder hacer uso de estas instalaciones, los participantes deben llevar chaleco salvavidas, que entregará la propia empresa, y respetar las normas de uso del recinto.
Además, los menores de 5 años tienen que ir acompañados de un adulto y ambos deben pagar, mientras que un adulto deberá rellenar un formulario de consentimiento en el caso de los menores de edad de más de 5 años que no vayan a estar acompañados.
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