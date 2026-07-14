Pérez de Siles, sobre un posible número dos de Patricia Navarro con De la Torre: "Puede aspirar a lo que quiera"

La confección de la lista del PP a las elecciones municipales de Málaga de mayo de 2027 ha protagonizado este martes la comparecencia de la portavoz del equipo de gobierno, Elisa Pérez de Siles, tras la Junta de Gobierno Local. Ni el alcalde, Francisco de la Torre, ni la propia Pérez de Siles quisieron avanzar el lunes quién ocupará el número dos de la candidatura, un puesto que, por la aplicación de las listas cremallera en las municipales, debe recaer necesariamente en una mujer.

Preguntada al respecto por los periodistas, Pérez de Siles ha dado una pista que apunta directamente a la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro: "Patricia Navarro está absolutamente legitimada", ha afirmado, subrayando que, como presidenta de la formación, puede aspirar a cualquier puesto. Eso sí, ha matizado que la decisión final sobre las listas corresponde al propio partido y al alcalde. La portavoz ha aprovechado además para elogiar a Navarro, describiéndola como una persona trabajadora, luchadora y solvente al frente de un PP malagueño que considera unido y cohesionado.

Lo que estaría en juego: la Diputación

Que Navarro asuma el número dos, con De la Torre repitiendo como cabeza de lista, no sería un movimiento menor. Si los resultados electorales lo permiten, esa posición podría facilitar que Navarro acabara presidiendo la Diputación de Málaga en el futuro, después de que el actual presidente, Francisco Salado, ya haya mostrado su disposición a centrarse en su municipio y dejar el cargo en el próximo mandato.

De confirmarse ese movimiento, el siguiente puesto reservado a una mujer en la lista, el número cuatro, podría recaer en la propia Pérez de Siles, quien ha insistido en que no aspira a ser sustituta de De la Torre, sino, como ella misma suele decir, su suplente, hacia quien dice sentir una gran admiración. La portavoz ha reiterado que su única aspiración es seguir acompañando al alcalde y sumarse a un proyecto que, según ha dicho, le resulta apasionante e ilusionante, y que ha llevado a la ciudad a cotas de éxito que atribuye al trabajo conjunto del equipo de gobierno y de los propios malagueños.

El respaldo de Navarro a De la Torre

Las declaraciones de Pérez de Siles llegan el mismo día en que De la Torre y Navarro mantuvieron un encuentro en la sede del PP tras la confirmación de la candidatura del alcalde a un nuevo mandato. Navarro definió a De la Torre como la mejor garantía para los intereses de los malagueños y destacó la ilusión con la que el partido ha recibido su decisión de continuar. El alcalde, por su parte, señaló que sus prioridades para este nuevo periodo pasan por seguir generando empleo, cultura e innovación en la ciudad, y agradeció el respaldo recibido por parte de su formación.