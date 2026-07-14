El Pleno de la Diputación aprobará este miércoles los presupuestos de 2027 y debatirá el aumento de la financiación para los municipios

El Partido Socialista pedirá en el Pleno de la Diputación de este miércoles que el crecimiento del presupuesto y de los ingresos de la Junta de Andalucía se traslade a "una mejora real" de la financiación de los municipios malagueños. "Demasiadas veces tienen que asumir los ayuntamientos más responsabilidades sin contar con los recursos suficientes. La autonomía local sin financiación es papel mojado", ha reivindicado el portavoz del PSOE, Josele González.

La moción urgente que el PSOE llevará al pleno plantea incrementar la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la PATRICA, de manera proporcional al crecimiento experimentado por el presupuesto autonómico y la recaudación tributaria. Según los socialistas, la Junta de Andalucía ha aumentado su presupuesto en un 48,4% entre 2018 y 2026, en buena medida por el incremento de los recursos procedentes del Gobierno de España.

El portavoz socialista ha reclamado una financiación “justa, estable y suficiente”, especialmente para los municipios pequeños y medianos, así como una cooperación institucional leal y un reparto de los recursos basado en criterios objetivos, con independencia del color político de cada gobierno municipal.

El PSOE también presentará una moción para exigir a la Junta que cumpla los compromisos adquiridos con el Parque Nacional Sierra de las Nieves cinco años después de su declaración. Piden que se culminen los proyectos pendientes en la zona. "Continúan pendientes la puesta en funcionamiento de las oficinas centrales, la finalización y apertura del centro de recepción de visitantes, la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión, la mejora de los accesos y el refuerzo de la plantilla encargada de conservar y gestionar este espacio protegido", ha expresado Desirée Cortés, diputada provincial.

Aprobación del Plan Provincial Concertado

El Partido Popular llevará a pleno el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación del próximo 2027 para la aprobación definitiva de los presupuestos, que quedarían distribuidos en tres bloques: 41,2 millones de euros, es decir, un 40%, que irá destinado a que los municipios elijan dentro de un amplio catálogo de programas de inversiones, servicios o asistencia técnica; otro 40% para fondos incondicionados a gastos concretos, una cuantía que cada municipio podrá gastar en la inversión que considere conveniente; y en torno a 8,8 millones de euros que deben ir destinados obligatoriamente a programas específicos relacionados con el ciclo integral del agua.

Además, el Partido Popular llevará una moción destinada a la comarca de Ronda y una iniciativa en defensa de los establecimientos de playa y contra la normativa estatal de costas, pues consideran que "el Gobierno de España ha actuado de espaldas a los ayuntamientos". Solicitarán la paralización inmediata de la normativa vigente.

Mociones Vox y Con Málaga

El grupo provincial Vox llevará al Pleno de la Diputación una medida para reforzar las plantillas de las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social del interior de la provincia de Málaga. Antonio Luna, portavoz del grupo provincial ha denunciado este martes la "situación de insuficiencia de personal" que se viene detectando en distintas sedes de la provincia, entre ellas en Antequera y Ronda. Se trata de una "carencia" que aseguran, "está generando importantes retrasos en la tramitación y resolución de expedientes administrativos", según Luna.

La moción de Vox propondrá instar al Gobierno de España a reforzar de manera urgente la plantilla del interior de la provincia de Málaga; adoptar medidas para reducir los plazos de tramitación y resolución de expedientes en las oficinas de la provincia de Málaga; y solicitar la recuperación y refuerzo de los servicios de atención presencial al público en aquellas oficinas que han visto reducida o suprimida dicha atención.

Con Málaga, por su parte, llevará al pleno una moción para exigir inversiones a la Junta de Andalucía para los afectados por los trenes de borrascas de principios de año y exigirá que la redacción y distribución de las ayudas no se lleve a cabo por parte de los técnicos de la Diputación o los propios ayuntamientos locales, sino desde San Telmo.