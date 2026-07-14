La Policía Nacional desarticula una banda en Málaga a la que atribuye una decena de robos en viviendas

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado a los robos en viviendas habitadas en Málaga. La investigación, iniciada a raíz de las denuncias presentadas en la capital, constató que los presuntos autores se habían desplazado a otras localidades de la provincia, Granada y Sevilla. La Comisaría Provincial ha informado este martes de que hasta el momento hay cuatro detenidos a los que se atribuyen más de una decena de asaltos. Los investigadores han recuperado joyas sustraídas, útiles de apertura de cerraduras y ropa incriminatoria.

El Grupo de Robos II de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga comenzó a trabajar en marzo, cuando varias denuncias revelaban asaltos en viviendas con circunstancias muy similares, "ya que se producían en horario diurno, en pisos sin medidas de seguridad y los accesos no presentaban daños.

Llave maestra intervenida en la operación. / L.O.

Los agentes llegaron a un entramado criminal formado principalmente por tres varones, aunque en torno a estos se creaban células compuestas por tres integrantes que alternaban su composición. "Uno de ello siempre era un experto en la apertura de cerraduras, han indicado. Las células se desplazaban a los lugares seleccionados, donde chequeaban sobre la marcha la ausencia de moradores llamando a los timbres o porteros. Si alguien contestaba argumentaban una excusa y se marchaban. De lo contrario, actuaban.

El método del impresioning

Para abrir las puertas utilizaban el impresioning, método que consiste en introducir una llave maestra junto a una fina lámina de aluminio deformable. El autor realiza pequeños movimientos con los que consigue copiar las muescas del interior del cilindro del bombín y así crea una copia de la llave que puede abrir la puerta sin dejar rastro o daño alguno en la cerradura", han explicado. Para moverse utilizaban tanto vehículos de alquiler como particulares, los cuales intercambiaban o rotaban periódicamente para dificultar los dispositivos policiales.

Los ladrones tenían preferencia por joyas, aparatos electrónicos y dinero, aunque no renunciaban a otros efectos de valor. A medida que avanzaba la investigación, la colaboración policial apuntaba a que este grupo también podría estar implicado en hechos similares denunciados en Fuengirola y Torremolinos, Granada y Sevilla.

Registros en la Costa del Sol

Finalmente, y tras varios meses de trabajo policial, los agentes esclarecieron una decena de robos por los que fueron detenidas cuatro personas, tres de las cuales han ingresado en prisión preventiva. Los registros se han llevado a cabo en Málaga capital (2), otro en Torremolinos y otro en Benalmádena