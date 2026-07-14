El pueblo de la Costa del Sol que celebra esta semana su tradicional Mercado Marinero con artesanía, gastronomía y animaciones: habrá actividades para toda la familia

La localidad malagueña de Nerja celebrará desde este jueves hasta el domingo su tradicional Mercado Marinero, que llenará su paseo marítimo de puestos de artesanía, gastronomía y curiosidades, además de talleres, animaciones y ambientación marinera.

En concreto, será en la Plaza de los Cangrejos donde se instalará este mercadillo que busca ofrecer a vecinos y visitantes una ambientación marinera única repleta de disfraces, decorados, pasacalles musicales y animaciones.

Edición anterior del Mercado Marinero de Nerja / Ayuntamiento de Nerja

Puestos, pasacalles y gastronomía en el Mercado Marinero de Nerja

Así, mientras los usuarios pasean por este emblemático enclave de Nerja, podrán disfrutar de una cuidada escenografía y de la amplia variedad de puestos que se instalarán en el lugar.

Edición anterior del Mercado Marinero de Nerja / Ayuntamiento de Nerja

Este Mercado Marinero se podrá visitar desde el jueves hasta el domingo junto al mar en horario de 19.00 a 2.00 horas.

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En este rastro, los ciudadanos podrán contemplar y adquirir artículos de moda, decoración, complementos y joyería, así como artesanía, arte y productos hechos a mano por artistas de la zona.

Gastronomía, talleres infantiles y ocio familiar junto al mar en Nerja

Y para degustar la mejor gastronomía de la zona, el Mercado Marinero de Nerja contará con puestos de comida y bebida con toda clase de opciones dulces y saladas para todos los gustos.

Una cita que, además, está pensada para disfrutar en familia gracias a los talleres infantiles que se producirán y que están pensados para que los niños también puedan adentrarse en este escenario marinero y vivir una jornada única junto al Mediterráneo.