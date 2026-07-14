MERCADILLO
El pueblo de la Costa del Sol que celebra esta semana su tradicional Mercado Marinero con artesanía, gastronomía y animaciones: habrá actividades para toda la familia
El paseo marítimo de la localidad malagueña acogerá este evento que arrancará este jueves y se mantendrá hasta el domingo
La localidad malagueña de Nerja celebrará desde este jueves hasta el domingo su tradicional Mercado Marinero, que llenará su paseo marítimo de puestos de artesanía, gastronomía y curiosidades, además de talleres, animaciones y ambientación marinera.
En concreto, será en la Plaza de los Cangrejos donde se instalará este mercadillo que busca ofrecer a vecinos y visitantes una ambientación marinera única repleta de disfraces, decorados, pasacalles musicales y animaciones.
Puestos, pasacalles y gastronomía en el Mercado Marinero de Nerja
Así, mientras los usuarios pasean por este emblemático enclave de Nerja, podrán disfrutar de una cuidada escenografía y de la amplia variedad de puestos que se instalarán en el lugar.
Este Mercado Marinero se podrá visitar desde el jueves hasta el domingo junto al mar en horario de 19.00 a 2.00 horas.
En este rastro, los ciudadanos podrán contemplar y adquirir artículos de moda, decoración, complementos y joyería, así como artesanía, arte y productos hechos a mano por artistas de la zona.
Gastronomía, talleres infantiles y ocio familiar junto al mar en Nerja
Y para degustar la mejor gastronomía de la zona, el Mercado Marinero de Nerja contará con puestos de comida y bebida con toda clase de opciones dulces y saladas para todos los gustos.
Una cita que, además, está pensada para disfrutar en familia gracias a los talleres infantiles que se producirán y que están pensados para que los niños también puedan adentrarse en este escenario marinero y vivir una jornada única junto al Mediterráneo.
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