La Tetería San Agustín de Málaga ya tiene sustituto: será un supermercado

La Tetería de San Agustín se convertirá en un supermercado, concretamente en un Carrefour City. Así lo anuncia el nuevo cartel que aparece colgado en la fachada de la mítica tetería y que, irónicamente, todavía comparte espacio con el antiguo rótulo de 'La Tetería'.

La histórica tetería cerró el pasado 8 de febrero, tras 32 años al servicio de los malagueños. El motivo la imposibilidad de asumir el nuevo precio del alquiler. Un cierre que causó consternación entre los malagueños y cuyo debate llegó hasta la política municipal.

El grupo municipal Con Málaga reclamó medidas para frenar la pérdida del comercio local y tradicional y denunció que este tipo de negocios está siendo "víctima de un modelo de ciudad dominado por la especulación inmobiliaria, el turismo intensivo y el auge de los precios de los alquileres".

La transformación de la tetería en un supermercado de proximidad vuelve a alimentar el debate sobre los cambios que atraviesa el Centro Histórico de Málaga, donde en los últimos años han cerrado numerosos establecimientos de toda la vida.

La futura apertura del Carrefour City de la calle San Agustín se suma así a una sucesión de cambios comerciales que ya han provocado críticas por la pérdida de identidad de la ciudad.

Algunos de estos locales han sido ocupados posteriormente por franquicias comerciales, tiendas de recuerdos, establecimientos de brunch y negocios dirigidos principalmente al turismo.

El segundo Carrefour City del centro de Málaga

Actualmente, Málaga capital cuenta con un Carrefour City en la plaza de la Constitución, inaugurado en julio de 2025 como el primer establecimiento de este formato abierto por la compañía en Andalucía.

El nuevo supermercado de la calle San Agustín será, por tanto, el segundo Carrefour City de la capital. Ambos establecimientos estarán separados por apenas unos minutos a pie, en dos de las zonas con mayor afluencia turística del casco antiguo.

Diferencias entre Carrefour City y Carrefour Express

El formato Carrefour City destaca por su "horario extenso" y está especialmente orientado a centros urbanos, zonas turísticas y compras rápidas. Su oferta suele incluir productos preparados, bebidas frías, alimentación básica y artículos destinados al consumo inmediato.

Carrefour Express, por su parte, está enfocado principalmente a la compra cotidiana de los vecinos, aunque ambos modelos comparten su carácter de supermercados de proximidad y unas dimensiones más reducidas que las de los hipermercados tradicionales.

La cadena francesa cuenta además con seis Carrefour Express en el centro de Málaga. Con la apertura del establecimiento de San Agustín, la compañía pasará a disponer de ocho supermercados de proximidad en el casco histórico y su entorno inmediato: seis Express y dos City.