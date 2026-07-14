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De la Torre: la séptima y nos vamos

Volverá a presentarse. A nadie sorprende. Está en forma y en su derecho.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, comparece ante los medios de comunicación y atiende a preguntas, donde a anunciado que se presenta a las siguientes elecciones

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, comparece ante los medios de comunicación y atiende a preguntas, donde a anunciado que se presenta a las siguientes elecciones / Álex Zea

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Jose María de Loma

Jose María de Loma

Málaga

Francisco de la Torre Prados será candidato a la alcaldía de Málaga en 2027 por séptima vez. Tendrá 84 años. No sabe hacer otra cosa. Es un cañón electoral para su partido. Qué escribir ya de él: el alcalde más longevo, casi, de España; el transformador y modernizador de Málaga, un hombre querido. Con muchos errores también; el incansable trabajador que busca hueco para practicar deporte. Debe de haberlo encontrado, el hueco, porque a eso supeditó el presentarse de nuevo, a tener más tiempo para el ejercitamiento muscular aeróbico.

A lo mejor ha concluido que el mejor deporte es levantarse a las seis de la mañana y tener por delante una jornada de infarto con multitud de actos y citas, inauguraciones, lances vecinales, entregas de premios, inauguraciones o viajes Almorzar a las cuatro. Acudir a dos cenas.

Es alcalde desde el año 2000, cuando Celia Villalobos fue reclamada por Aznar para que fuera ministra de Sanidad. Él era concejal de Urbanismo, que ya por entonces, llevando desde los veintitantos en política, hubiera sido un cargo colofón magnífico para cualquier carrera política.

En las pasadas municipales lo votaron el 49% de los electores. No tiene tiempo para leer. Hay malagueños de cierta edad ya, con su carrerita terminada y todo, que han nacido con él de alcalde y que aún no han conocido a otro. Hace unos días hicimos aquí la broma de que De la Torre se tiene que presentar porque está iniciando ya la quinta ronda de darle la mano a todos los malagueños. Y hará la sexta. Recuerda nombres y fechas, cuida los detalles, llama, felicita, da el pésame, la enhorabuena. Se ha documentado incluso el hecho cierto de que alguna vez ha contado un chiste.

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De la Torre es el artífice del éxito de Málaga, el mejor alcalde que hayamos tenido, en dura pugna con Aparicio, que gobernó menos tiempo. Pero no sabe bien cómo parar o administrar esos excesos que conlleva ser urbe de moda, incapaz de frenar los pisos turísticos, la pérdida de identidad o la escalada de precios y la emergencia habitacional. Tampoco vamos a convertir este texto en un balance, dado que lo que se ha producido es una noticia a futuro: va a ser candidato. O sea, va a seguir siendo alcalde seguramente. De la Torre es de los que piensa que lo mejor está siempre por llegar. Y hace muy bien.

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