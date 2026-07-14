La malagueña Unicaja participará en el programa piloto del euro digital impulsado por el Eurosistema

El Eurosistema (la autoridad monetaria de la zona del euro y está integrado por el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los estados) ha seleccionado a la alianza integrada por Unicaja, Abanca, Ibercaja, Cecabank, Bizum y Deloitte para participar en la fase beta de desarrollo del euro digital, una iniciativa llamada a "transformar el ecosistema europeo de pagos y a sentar las bases de una nueva generación de servicios financieros digitales". Está previsto que el proyecto piloto, con una duración aproximada de doce meses, comience en el segundo semestre de 2027 con la participación de empleados de bancos centrales del Eurosistema y comercios seleccionados por los mismos.

"El euro digital constituye uno de los proyectos más relevantes impulsados por el Eurosistema para reforzar la soberanía monetaria y la competitividad del sistema financiero de la zona del euro, impulsar la innovación en los pagos y ofrecer una alternativa digital al efectivo. Su objetivo principal es garantizar que ciudadanos y empresas puedan seguir accediendo a dinero de banco central en un entorno cada vez más digitalizado, dando respuesta a las nuevas necesidades de la economía europea", han comentado este martes Unicaja y la confederación bancaria Cecabank.

En la fase actual del proyecto, el Eurosistema prevé desarrollar pruebas de tipo “beta” en un entorno productivo para validar funcionalidades, procesos operativos y experiencia de usuario. Durante esta fase, se evaluarán distintos casos de uso, incluyendo pagos entre particulares (P2P), pagos en comercio electrónico y pagos en comercio físico (P2B), así como escenarios de pago offline para analizar el rendimiento de la solución en ausencia de conectividad por parte de los usuarios.

Contribuir al desarrollo del euro digital

La participación en esta iniciativa responde a la apuesta por la innovación financiera de las entidades y compañías participantes y les permitirá contribuir al desarrollo del euro digital y de los futuros servicios asociados a esta nueva infraestructura europea.

La sede central de Unicaja en Málaga / Álex Zea

"La selección reconoce la fortaleza de una alianza que reúne capacidades complementarias a lo largo de toda la cadena de valor de los pagos. El consorcio integra a tres entidades financieras líderes en sus respectivos mercados y con una amplia presencia en el mercado español —Unicaja, Abanca e Ibercaja—; Cecabank, proveedor europeo de infraestructuras financieras, servicios de pago mayorista y tecnología especializada para el sector financiero; Bizum, referente nacional e internacional en pagos digitales y una de las iniciativas de pagos inmediatos con mayor nivel de adopción en Europa; y Deloitte, firma global de referencia en la transformación financiera", han detallado las entidades seleccionadas.

Unicaja aportará su "conocimiento del cliente, capacidad de distribución y experiencia en la prestación de servicios financieros"

Abanca, Ibercaja y la malagueña Unicaja contribuirán "con su conocimiento del cliente, su capacidad de distribución y su experiencia en la prestación de servicios financieros a millones de usuarios". Bizum, por su parte, aportará su experiencia en pagos digitales y "su capacidad para impulsar experiencias de usuario sencillas, seguras, confiables y ampliamente adoptadas". Cecabank aportará la infraestructura tecnológica y la capacidad de integración con la plataforma del euro digital del Eurosistema, con su posicionamiento como proveedor europeo de referencia y one-stop shop de pagos para el sector financiero. Deloitte contribuirá con su visión internacional sobre la evolución de los medios de pago y el desarrollo de iniciativas de monedas digitales de banco central (CBDC).

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"La combinación de estas capacidades permitirá al consorcio abordar de forma integral los distintos ámbitos del piloto y contribuir a la validación de los aspectos técnicos y operativos del euro digital. Con ello, las entidades participantes reforzarán su contribución al desarrollo de una infraestructura de pagos más competitiva, eficiente y soberana para Europa, al tiempo que impulsan soluciones innovadoras y seguras para ciudadanos, empresas y comercios", exponen.