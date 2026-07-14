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Limpieza

Vecinos de cinco barrios de Bailén-Miraflores anuncian que limpiarán uno cada día

La Asociación de Vecinos Proyecto Dignidad para Miraflores comenzó hoy su acción de protesta en Victoria Eugenia, y le seguirán Miraflores de los Ángeles, el Camino de Suárez, La Bresca y el Arroyo de los Ángeles.

Vecinos, en plena limpieza protesta en Miraflores de los Ángeles, en julio del año pasado.

Vecinos, en plena limpieza protesta en Miraflores de los Ángeles, en julio del año pasado. / La Opinión

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Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

"Queremos denunciar no solo la suciedad y mugre pertinaz en que vivimos (...) Queremos denunciar la política de marginación permanente que se lleva a cabo contra nuestras 5 barriadas, donde vivimos más de 23.000 personas".

Con este párrafo de denuncia, la Asociación de Vecinos Proyecto Dignidad para Miraflores justifica en un comunicado una campaña vecinal de 'limpieza protesta' en los barrios de Camino de Suárez, Victoria, Eugenia, La Bresca, Arroyo de los Ángeles y Miraflores de los Ángeles.

Imagen de la limpieza vecinal de una calle de Victoria Eugenia, este martes.

Imagen de la limpieza vecinal de una calle de Victoria Eugenia, este martes. / La Opinión

Como informaron, este martes comenzó la campaña limpiando una zona de Victoria Eugenia en la que confluyen "una carnicería, pescadería y frutería", un lugar "comido de mierda", incide el comunicado, que señala que la barriada "tiene calles mucho más sucias". Además, el colectivo informa de que el miércoles será el turno de "un lugar emblemático de Miraflores", y el jueves, le tocará al turno al Camino de Suárez; estas dos acciones tendrán lugar a las 19.30 horas.

Como informó este periódico, en julio de hace un año, Proyecto Dignidad para Miraflores de los Ángeles ya sacó a los vecinos a la calle en Miraflores para limpiar un rincón del barrio.

ecinos y dirigentes vecinales, en la plaza Monseñor Bocanegra, en Miraflores de los Ángeles, este mes.

Vecinos y dirigentes vecinales, en la plaza Monseñor Bocanegra, en Miraflores de los Ángeles, el año pasado. / A.V.

Los vecinos reclaman "fechas, inversiones, hechos"

El colectivo también aprovechó para criticar que la plataforma que fundó la asociación vecinal, Málaga Ha Vesos, pidió "hace más de dos semanas" una reunión con los responsables de Limasam, y criticó que "Limasam se lavó las manos" y, en su lugar, remitió a ir a los distritos. Por ello, reclamaron "fechas, inversiones, hechos".

Los vecinos, en plena limpieza en La Luz, en la tarde de ayer.

Limpieza vecinal de protesta en La Luz, este verano. / Álex Zea

En su comunicado, los vecinos consideran que los mini hidros para limpiar las calles "son inútiles", además de una pérdida de tiempo, por el "ir y venir a reponer líquido de su insuficiente contenedor".

Para la asociación de vecinos, "los barrios necesitan mangueras, cubas y detergente", y aprovechó para reclamar que, "si se deriva personal de limpieza a atender a los turistas, que paguen tasa turística", y recordaron que esta se aplica en La Coruña, "gobernada por el PP".

Miembros del Proyecto Dignidad para Miraflores, en el Camino de Suárez.

Miembros del Proyecto Dignidad para Miraflores, en el Camino de Suárez el mes pasado.. / A.V.

Más plantilla de Limasam y reorganización de la limpieza

Como informó La Opinión, en marzo del año pasado la Asociación de Vecinos Proyecto Dignidad para Miraflores presentó 18 reclamaciones al Ayuntamiento, entre ellas, incrementar la plantilla de Limasam y desratizar el barrio.

Además, el pasado mes de junio, cuando el periódico acompañó a los vecinos por los barrios del Camino de Suárez, La Bresca y Victoria Eugenia, aprovecharon para pedir una reorganización de la limpieza, en concreto el del cuartelillo de calle Carraca, en Victoria Eugenia, que cubre todo el distrito Bailén Miraflores, Martiricos y La Roca, informó el responsable vecinal Miguel Jiménez.

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