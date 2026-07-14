La venta de vivienda en Málaga sigue cayendo en 2026: "Los altos precios han expulsado a gran parte de la demanda"

El mercado de compraventa de viviendas en la provincia de Málaga sigue en decenso en este 2026, una tendencia que desde el sector inmobiliario se relaciona las dificultades de los compradores para acceder a la vivienda ante los altísimos precios y el repunte del Euríbor. Los datos de enero a mayo muestran un total de 14.556 operaciones, lo que supone una bajada del 6% en relación al mismo periodo de 2025, según las cifras publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La actividad continúa siendo elevada, pero el número de operaciones desciende. Hasta ahora, todos los meses de 2026, a excepción de abril, han mostrado caídas internuales a nivelde Málaga.

Por provincias, Madrid (31.651), Barcelona (31.517), Alicante (21.133) y Valencia (16.271) encabezan el ranking nacional de ventas, con Málaga en el quinto puesto.

Por segmentos de mercado, Málaga acumula por ahora en este 2026, de enero a mayo, un total de 9.685 operaciones de viviendas de segunda mano (un 6,9% menos que el año anterior) y otras 4.871 de nueva construcción (un 4,3% menos que el año anterior).

En el caso espefífico de la vivienda nueva, Málaga es la tercera provincia que más vende de España en lo que llevamos de 2025, únicamente por detrás de Madrid (6.654) y Barcelona (6.542), y por delante de Alicante (4.005) y Sevilla (3.421), según el INE.

Viviendas en construcción en la ampliación de Teatinos, en la capital malagueña. / Álex Zea

Datos de venta de vivienda en España: también caídas

En España, la compraventa de viviendas registró caídas hasta mayo con 288.176 operaciones registradas y un descenso interanual del 3,4%. Tanto la vivienda nueva (63.784) como la usada (224.392) han experimentado descensos, del 4,4% y del 3,1%, respectivamente, según el INE.

El sector estima que los datos de 2026 confirman que el mercado residencial sigue dejando atrás el "extraordinario dinamismo" de 2025 y entra en una fase "de mayor estabilidad". La actividad continúa en niveles muy elevados pero las tasas interanuales reflejan una moderación cada vez más clara.

"Los precios han expulsado a gran parte de la vivienda"

El portavoz del portal Idealista, Francisco Iñareta,explica que "la corrección en el volumen de operaciones cerradas es ya una realidad tras caer durante cinco meses consecutivos" en España.

"Estos descensos están siendo pronunciados en aquellos mercados que han sentido con mayor intensidad las tensiones entre oferta y demanda, como es el caso de Madrid o Baleares, mientras que el número de compraventas sigue creciendo en otras provincias menos dinámicas, como es el caso de Cuenca. Este cambio de tendencia del mercado viene derivado de los elevados precios alcanzados, que han expulsado a gran parte de la demanda que no puede hacer frente al 20% del precio de la vivienda como entrada, que ya supera los 100.000 euros en algunas capitales", comenta.

En este sentido, Idealista cree que, "aunque el impacto en los precios no ha sido todavía significativo muy probablemente en los próximos meses veremos cómo la tendencia a la estabilización se mantiene y no son descartables caídas en algunas zonas concretas”, explica.

"Una moderación evidente" de la venta de vivienda

Por su parte, el director de estudios del portal Pisos.com, Ferran Font, indica que los datos reflejan una "moderación evidente". "A pesar de esta corrección, el volumen de operaciones continúa situándose en niveles históricamente elevados y confirma que el mercado sigue mostrando una actividad significativa, aunque con un ritmo de crecimiento más contenido", apunta.

De cara a los próximos meses, la financiación será uno de los factores clave. "Aunque el Euríbor se mantiene relativamente bajo, el cambio de rumbo en la política monetaria del BCE acabará trasladándose a un encarecimiento del crédito hipotecario. Comprar una vivienda será más costoso para parte de la demanda y el acceso a la financiación podría complicarse. A todo ello se suma un problema que sigue sin resolverse: la falta de oferta, especialmente de vivienda nueva", comenta.