Al aire libre, en el cine o una discoteca: Málaga habilita espacios para ver a España en la final del Mundial

Tras un duro camino, la selección española ha conseguido llegar a la final del Mundial de fútbol, la cita más importante de este deporte. Estos partidos no se celebran todos los días y después de una larga espera, 16 años después España está a un paso de alcanzar la gloria, como ya hizo en 2010. Por ello, miles de malagueños y malagueñas buscan alternativas para vivir el partido de una forma especial este domingo 19 de julio a las 21.00 horas.

En este sentido, las pantallas gigantes al aire libre se consolidan como la opción más popular para disfrutar del partido. Dentro de las principales opciones, el Auditorio Municipal Cortijo de Torres es una de las más afables para ver el partido en la ciudad de Málaga. Situado en el Barrio de Cruz de Humilladero, el recinto ya acogió a una gran multitud de malagueños para vivir la semifinal frente a Francia con entradas gratuitas de reserva previa. Este cuenta con un patio de más de 2.500 m2 y un aforo adaptable con una capacidad máxima de 12.000 espectadores.

Por su parte, otro de los principales lugares para ver el partido al aire libre es el Málaga Forum. El antiguo Autocines de Málaga tiene capacidad para albergar hasta 10.000 personas, con unas 4.000 plazas disponibles en formato sentado. El recinto, situado en Carretera de la Azucarera Intelhorce, cuenta con una superficie espaciosa de más de 16.000 m 2 . En este caso, el partido coincidirá con el posterior concierto de la artista De la Rose en el Selvatic Fest.

Otros espacios en municipios

En cuanto al visionado de la final en otros municipios de la provincia, el Ayuntamiento de Cártama volverá a reservar su Ciudad Deportiva para que cientos de cartameños disfruten del partido. Siguiendo con ello, los habitantes de Vélez Málaga también podrán ver el partido en una gran pantalla proyectada en el Parque María Zambrano. Los aficionados asistentes podrán disfrutar de la pasión por la selección en el espacio verde más grande del municipio con una superficie de 45.000 metros cuadrados.

Otros municipios que reservarán espacios, es Alhaurín de la Torre. El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre habilitará su Parque Municipal para ello. Lo mismo hará Benalmádena en la Plaza de la Mezquita, donde ya instaló 'fan zones', durante los octavos de final y semifinales. Lo mismo se producirá en espacios como Casares, Manilva y Ojén.

Cine y discoteca

No obstante, también habrá otras opciones para ver el partido, como los espacios de Cines Yelmo. En el caso de las salas de cine, las salas de la provincia que retransmiten los partidos del Mundial son el Cine Yelmo Vialia Málaga Plaza Mayor y Rincón de la Victoria con un precio de entrada de 6 años. Y otra opción singular para ver el partido con ambiente de animación, copas y música es la discoteca Santa Rita situada en Teatinos, desde un precio gratuito si se entra al recinto antes de la hora límite fijada para el partido.

Estas son gran parte de las alternativas para disfrutar del partido en la provincia de Málaga rodeado de ambiente junto a aficionados al fútbol que comparten un sentimiento de unidad y devoción hacia la selección. Después de superar holgadamente a la selección francesa, ahora solo falta esperar que se desvele cuál será el rival de la roja en el partido de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra.