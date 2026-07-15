Anna Bernad, médica de familia: "La planificación sanitaria previa al viaje es fundamental, especialmente cuando se visitan países tropicales”

Como cada verano, miles de malagueños aprovechan los meses estivales para viajar. Pero, organizar las vacaciones no debería limitarse a reservar los vuelos, el alojamiento o las actividades. Revisar las vacunas, preparar la medicación habitual y conocer los posibles riesgos sanitarios del destino son también pasos esenciales para evitar problemas de salud durante las vacaciones.

Así lo advierte la doctora Anna Bernad, especialista en Medicina de Familia del Hospital Internacional HM Santa Elena de Málaga, que subraya la conveniencia de acudir a una consulta médica antes de desplazarse a determinados destinos.

“La planificación sanitaria previa al viaje es fundamental, especialmente cuando se visitan países tropicales o regiones con riesgos epidemiológicos específicos. En muchos casos, una consulta médica previa permite prevenir problemas de salud que podrían afectar al viajero durante su estancia o incluso tras su regreso”, explica.

La diarrea del viajero, uno de los problemas más frecuentes

La especialista recuerda que muchos destinos presentan riesgos sanitarios diferentes a los habituales en nuestro entorno, ya sea por la presencia de enfermedades infecciosas, diferencias en las condiciones higiénico-sanitarias o la exposición a insectos transmisores de enfermedades.

Entre los problemas más frecuentes asociados a los viajes internacionales destaca la denominada diarrea del viajero, una afección que continúa siendo una de las principales causas de consulta médica durante los desplazamientos al extranjero. Asimismo, determinadas zonas geográficas requieren medidas preventivas específicas frente a enfermedades como la malaria, el dengue o la fiebre amarilla.

Planificar la salud, un paso clave antes de viajar fuera de España

Es por ello que los especialistas de HM Hospitales recomiendan “planificar la salud” antes de viajar al extranjero e informarse con suficiente antelación sobre los riesgos sanitarios del destino, así como comprobar si existen vacunas recomendadas u obligatorias.

"La prevención sigue siendo la mejor herramienta. Es importante no solo revisar el estado vacunal, sino también preparar un pequeño botiquín de viaje, disponer de un seguro médico adecuado y viajar con la medicación habitual suficiente para toda la estancia", remarca la doctora Bernad.

La especialista también recuerda que algunas enfermedades infecciosas no son inmediatas, sino que pueden llegar a manifestarse días o incluso semanas después del regreso.

La doctora Anna Bernad / L.O.

"Ante síntomas como fiebre, diarrea persistente, lesiones cutáneas o malestar general tras un viaje internacional, es importante consultar con profesionales sanitarios para realizar una valoración adecuada”, subraya la doctora Bernad. “Un diagnóstico precoz permite tratar eficazmente muchas de estas enfermedades y evitar complicaciones", concluye.

Agua, alimentos e insectos: las principales recomendaciones a los viajeros

Para aquellas personas que tengan previsto viajar este verano al extranjero, los especialistas de HM Hospitales comparten una serie de recomendaciones. En primer lugar, aconsejan informarse previamente sobre los riesgos sanitarios del país de destino y revisar las vacunas recomendadas u obligatorias.

También recomiendan contratar un seguro médico con cobertura internacional y llevar un botiquín básico adaptado al destino y a la duración de la estancia.

En aquellos lugares donde existan dudas sobre la potabilidad del agua, se aconseja consumirla embotellada o previamente tratada y extremar las precauciones con los alimentos crudos o insuficientemente cocinados.

La protección frente a los insectos es otra de las medidas fundamentales en destinos donde existe riesgo de transmisión de enfermedades, por lo que aconsejan utilizar repelentes. Por último, recuerdan la importancia de protegerse correctamente frente a la exposición solar.