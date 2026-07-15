El Cementerio de San Miguel de Málaga estrena obras por 2,5 millones: nuevo suelo, luces y un sistema para que no se inunde

El Ayuntamiento de Málaga ya tiene a quien va a arreglar el Cementerio Histórico de San Miguel. La empresa municipal Parcemasa ha adjudicado el contrato a Rofez Construcciones, que se encargará de repavimentar todo el recinto, cambiar la iluminación y renovar el sistema de evacuación de aguas pluviales. El presupuesto asciende a 2.564.745 euros y el plazo de ejecución será de diez meses. Si se suma la dirección de obra, encargada a Marina Uno, la factura total alcanza los 2.652.958 euros.

¿Qué se va a hacer exactamente?

Por ahora, esta primera fase se centra en la parte más antigua del cementerio, la que existía antes de su ampliación en el siglo XIX. Actualmente, el suelo de esa zona combina baldosas originales con reparaciones realizadas en distintas épocas, lo que le da un aspecto irregular.

La actuación busca unificar la pavimentación. Allí donde sea posible se recuperarán las baldosas de principios del siglo XX y, donde no, se instalarán piezas similares para mantener una imagen homogénea. Aprovechando el levantamiento del suelo, también se instalará una nueva red de drenaje para el agua de lluvia y se sustituirá el alumbrado por un sistema ornamental, pensado para poner en valor el carácter histórico del recinto.

Al tratarse de un cementerio con más de un siglo de antigüedad, las obras deberán ejecutarse con especial cuidado. Será necesario proteger esculturas, lápidas y mausoleos, además de contar con vigilancia arqueológica durante los movimientos de tierra por si aparecieran restos de interés. Una vez concluya esta fase, está prevista una segunda intervención para completar la renovación del resto del cementerio.

Plan Conecta_Málaga

Estas obras forman parte de Conecta_Málaga, el plan con el que el Ayuntamiento pretende invertir 30 millones de euros hasta 2030 en distintos barrios de la ciudad, entre ellos Las Flores, Lagunillas y Cruz del Humilladero.

El proyecto, sin embargo, no contará con toda la financiación europea solicitada. Aunque el Consistorio pidió fondos para cubrir los 30 millones, finalmente recibió 11.948.905 euros de los fondos FEDER, el máximo que correspondía a Málaga en su categoría. Aun así, el Ayuntamiento ha decidido mantener íntegro el plan y asumir con recursos propios la diferencia, que ronda los 16 millones de euros.

Además, existe un incentivo para acelerar la ejecución. Si el Ayuntamiento certifica antes de marzo de 2027 obras por un importe equivalente al 40% de la ayuda concedida, unos 5 millones de euros, podrá optar a fondos europeos adicionales que queden sin ejecutar en otros municipios. En otras palabras, avanzar con rapidez puede traducirse en una mayor financiación.

El Cementerio de San Miguel no es la única actuación ya en marcha dentro de Conecta_Málaga. En Las Flores, esta misma semana han comenzado las obras para renovar las redes de abastecimiento y saneamiento, con una inversión cercana al millón de euros. Por su parte, en Lagunillas continúa la segunda fase de la regeneración de la calle y la plaza Miguel de los Reyes, con una inversión superior a 2,4 millones de euros. El Ayuntamiento dispone de plazo hasta diciembre de 2030 para completar todas las actuaciones previstas.