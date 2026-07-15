La guardería Olivitos de San Agustín cierra de forma repentina y deja sin centro a 40 niños: "No hay alternativas reales"

Cerca de 40 niños se han quedado sin guardería tras el cierre repentino del Centro de Educación Infantil Olivitos de San Agustín, situado en las instalaciones del Colegio Los Olivos de Málaga. La decisión fue comunicada a las familias durante el pasado fin de semana mediante un mensaje de WhatsApp en el que la empresa alegaba problemas económicos que hacían inviable la continuidad del servicio.

El cierre ha generado preocupación entre los padres y madres, muchos de los cuales habían elegido este centro por encontrarse dentro del mismo recinto escolar al que acuden sus hijos mayores. Las familias lamentan que la decisión se haya conocido en pleno verano y cuando ya habían organizado su conciliación laboral y familiar de cara al curso 2026/2027.

Una situación económica "insostenible"

En el comunicado enviado a las familias, la dirección explicó que se veía obligada a abandonar el proyecto debido a la situación económica de la empresa. Según señaló, durante los últimos meses se había encontrado con "una realidad económica muy distinta" a la esperada, relacionada con deudas y obligaciones procedentes de una gestión anterior.

La empresa aseguró que había tratado de encontrar soluciones mediante la aportación de recursos, tiempo y esfuerzo personal, aunque finalmente la continuidad del centro resultaba inviable. También expresó su tristeza por tener que despedirse de los alumnos y agradeció la confianza depositada por las familias.

No obstante, las familias denuncian que se encuentran en un "limbo informativo", ya que "no se han facilitado fechas ni alternativas reales, en un momento del año en el que la administración ralentiza sus plazos por las vacaciones estivales".

Por su parte, la dirección indicó además que se encontraba en contacto con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo para determinar cómo se llevará a cabo la reubicación de los menores en otros centros.

La Junta asegura que hay plazas suficientes en la zona

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha informado de que ha puesto a disposición de las familias todas las plazas vacantes existentes en centros adheridos al Programa de Ayuda a las Familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil dentro de la zona de influencia.

La Administración autonómica sostiene que existen suficientes vacantes y que, por tanto, "no será necesario recurrir a escuelas infantiles situadas en áreas limítrofes". Sin embargo, las familias aseguran que todavía desconocen el procedimiento concreto de reubicación y los criterios de preferencia o prioridad que se aplicarán para adjudicar las nuevas plazas.

Las familias reclaman centros cercanos

Los afectados señalan que su principal preocupación no es únicamente encontrar una plaza libre, sino que la alternativa se encuentre cerca del Colegio Los Olivos. Buena parte de los menores tiene hermanos escolarizados en este centro, por lo que una reubicación en otro punto de Málaga complicaría la organización diaria de las familias.

"Elegimos este centro no solo por el proyecto educativo, sino por pura logística familiar y laboral, al estar ubicado en el mismo colegio que nuestros hijos mayores. Reubicarlos ahora en otros puntos de la ciudad rompe por completo nuestra organización", explica uno de los portavoces de los padres afectados.

Por este motivo, reclaman que la Delegación atienda las circunstancias específicas de estas familias y les comunique cuanto antes cuáles son los centros disponibles y cómo se desarrollará el proceso.

Devuelto el dinero de uniformes y material

Las familias también habían mostrado su preocupación por las cantidades abonadas para el próximo curso en concepto de uniformes y material escolar. Uno de los padres afectados ha confirmado que la empresa ya ha devuelto el dinero correspondiente a estos conceptos.

"Hoy nos han devuelto el dinero del material y de los uniformes del año que viene", ha señalado.

Los padres y madres piden ahora una solución urgente que permita mantener escolarizados a los cerca de 40 menores desde el inicio del curso y que reduzca al máximo las consecuencias laborales, económicas y familiares provocadas por el cierre.