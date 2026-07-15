Más coches y más pasajeros en la Operación Paso del Estrecho: crece el dispositivo de verano que conecta Málaga con el norte de África

El pasado 15 de junio comenzó la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026. Una vez más, el comienzo de los permisos laborales estivales permite que personas procedentes del norte de África, vuelvan a sus países de origen para pasar tiempo con sus familias. Por ello, este año se ha vuelto a abrir este dispositivo que se despliega cada verano para gestionar de forma fluida este tránsito a través del Estrecho. En este sentido, el Puerto de Málaga continúa registrando un aumento en el tránsito año tras año.

Durante el primer mes de funcionamiento, según los datos aportados por la Subdelegación del Gobierno en Málaga, se han contabilizado un total de 22.768 personas y 4.961 vehículos. El incremento respecto al mismo periodo del año pasado supone una diferencia de 1.587 pasajeros (+7,5%) y 381 vehículos (+8,3%).

Respecto a las rotaciones, es decir, los movimientos el número de viajes de ida y vuelta que realiza un barco en un mismo día entre dos puertos, el número hasta hoy es de 34. Esto supone una cifra similar respecto al curso anterior. No obstante, este año destaca porque habrá una rotación diaria con Melilla, excepto los sábados, que serán dos y se realizarán con el buque ‘Rusadir’ de la compañía Valeriana. Por su parte, la previsión entre la fecha inicial y el 15 de agosto es de 71 rotaciones.

Zonas de estacionamiento y servicios

En el Puerto de Málaga, acondicionado para facilitar el tránsito de personas, se han dispuesto zonas de estacionamiento y servicios en los municipios de Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario, Antequera, Casabermeja, Málaga, Torremolinos, Marbella, Estepona y Manilva. En total, estas zonas cuentan con capacidad para casi 3.100 vehículos y se encuentran situadas en las carreteras A-92, A-92M, A-45, AP-7 y A-7 en ambas direcciones.

Reunión para coordinar la Operación Paso del Estrecho en Málaga / L.O

Además, en algunas de estas áreas también se podrán adquirir los billetes para el buque que se desplaza a Melilla desde el Puerto. Por su parte, Javier Salas ,subdelegado del Gobierno en Málaga ha hecho hincapié en los más de 1.000 servicios públicos y entidades colaboradoras que participan en la OPE: “Están realizando un gran esfuerzo para gestionar un operativo de gran complejidad, pero que tiene el aval de la experiencia y la profesionalidad de quienes trabajan en él para que se desarrolle con la máxima normalidad”, destaca el subdelegado, Javier Salas.

Organismos intervinientes

La OPE 2026 cuenta con dos núcleos principales de actuación: el Puerto de Málaga y la Red de Carreteras del Estado. Y, además, cuenta con la participación de siete Ministerios junto a los siguientes organismos: la Subdelegación del Gobierno con Protección Civil y Sanidad Exterior; Cruz Roja; AEMET; Autoridad Portuaria; Capitanía Marítima; Policía Nacional y Guardia Civil; Jefatura Provincial de Tráfico. Por otro lado, la Junta de Andalucía aporta el Servicio Andaluz de Salud y Protección Civil. En cuanto al Ayuntamiento de Málaga este proporciona la asistencia de la Policía Local, Protección Civil y Bomberos. Y destaca la Compañía Naviera Balearia, propietaria del buque encargado de realizar estos trayectos.

La OPE, un año más, se consolida como uno de los mayores movimientos migratorios del mundo, cuyo final se estima a mediados de septiembre. Durante este plazo, la Subdelegación del Gobierno recuerda que se han de tener en cuenta determinadas fechas debido al intenso flujo de viajeros, que se concentrará principalmente en los fines de semana de julio y agosto. En concret, los días de intensidad crítica serán los fines de semana 31 de Julio y 1,2 y 3 de agosto y 28, 29, 30 y 31 de agosto. Y los de intensidad media los fines de semana del 18,19, 20 y 25, 26 y 27 de julio; y en agosto los días 8 y 9; 14, 15 y 16; 21, 22, y 23 y 26 y 27.